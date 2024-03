Última hora del colapso del puente Key en Baltimore tras el choque de un barco, en vivo

El gobernador describe directivas clave en los próximos meses en la recuperación posterior al colapso del puente

Los funcionarios de Maryland se están moviendo "a toda velocidad" para lograr cuatro prioridades principales en los días posteriores al colapso del puente Francis Scott Key, dijo el jueves el gobernador Wes Moore.

Aquí están las directivas ordenadas por Moore:

Continuar centrándose en los esfuerzos de recuperación. Moore dijo que es "nuestra obligación brindar una sensación de cierre a estas familias". Las autoridades dijeron que recuperaron los cuerpos de dos personas el miércoles, pero los esfuerzos de recuperación de los otros cuatro trabajadores se suspendieron debido a condiciones inseguras de buceo.

Abrir el canal y reiniciar el tráfico hacia el puerto. El gobernador hizo hincapié en minimizar los impactos económicos siempre que sea posible y dijo que "la salud de la economía de Maryland y la economía nacional depende de ello".

Cuidar de todas las personas que se han visto afectadas por la crisis. Esto significa las familias de las personas presuntamente muertas, los trabajadores, los socorristas... "eso significa todos", dijo Moore.

Reconstrucción del puente Key.

El gobernador prometió brindar actualizaciones periódicas sobre todas estas directivas, pero dijo que llevará mucho tiempo cumplirlas.

"Este trabajo no tomará horas. Este trabajo no tomará días. Este trabajo no tomará sólo semanas. Tenemos un camino muy largo por delante", dijo Moore.