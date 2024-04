Testigo estrella del juicio a Harvey Weinstein dice que se plantearía volver a testificiar: "Esto no se trata solo de mí"

Tribunal admite errores en juicio contra Wenstein y anula condena 0:53

(CNN) -- La testigo estrella en el histórico juicio por violación de Harvey Weinstein dice que consideraría testificar en un nuevo juicio, después de que la condena del exproductor de Hollywood en Nueva York fuera anulada por el Tribunal de Apelaciones del estado esta semana.

Mimi Haley, quien fue asistente de producción en el programa "Project Runway" de The Weinstein Company, declaró en el juicio penal de 2020 que Weinstein la había inmovilizado y obligado a mantener relaciones sexuales en 2006. Después de que un jurado lo declarara culpable de un acto sexual criminal en primer grado contra Haley y de violación en tercer grado de otra testigo clave, Jessica Mann, Weinstein fue condenado a 23 años, 20 de ellos relacionados con el cargo sobre el que testificó Haley. Weinstein ha mantenido su inocencia y ha negado cualquier actividad sexual no consentida.

"Todos estamos un poco en estado de shock", dijo Haley el viernes durante una rueda de prensa con su abogada Gloria Allred tras la anulación de la condena. "Me sentí mal del estómago y se me hundió el corazón". También dijo que en las 24 horas anteriores había estado en contacto con al menos otra mujer que testificó en el histórico juicio.

El jueves, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de Weinstein y ordenó un nuevo juicio, declarando que no se debería haber permitido el uso de testigos de "malos actos anteriores". Y aunque el tribunal discrepó de lo que el juez permitió en el juicio, la sorprendente decisión de anular la condena se ve como un revés para el movimiento #MeToo, después de que la caída en desgracia de Weinstein desencadenara una revolución cultural para las víctimas de agresiones sexuales.

Un portavoz de la Fiscalía de Manhattan dijo que "haremos todo lo que esté en nuestra mano" para volver a juzgar el caso. En caso de que se celebre un nuevo juicio, Haley dijo que está sopesando si testificar de nuevo. Señaló el coste personal de soportar un juicio de agresión sexual de alto perfil, pero dijo que cree que el caso es lo suficientemente fuerte sin los testigos de "malos actos anteriores", a los que no se les permitiría testificar en el nuevo juicio.

"La verdad no cambia, las pruebas siguen ahí, así que no veo por qué habría otro resultado", dijo Haley.

Haley dijo a los periodistas en la rueda de prensa virtual que la preparación de un juicio de esta naturaleza es un "proceso muy, muy largo", que es "mucho más largo de lo que el público ve". En referencia al sacrificio que hacen las víctimas para testificar en un juicio penal de alto nivel, compartió su experiencia personal, afirmando que estuvo "viviendo con miedo durante años" y que fue acosada por el público.

"Implica volver a traumatizarse, repetir y revivir una y otra vez", dijo Haley. "Definitivamente no quiero volver a pasar por eso".

Y continuó: "No se trata solo de mí. Es un caso muy importante. Está en el punto de mira de la opinión pública, lo que es difícil para mí personalmente, pero es importante para el colectivo. Esas son las razones por las que volvería a hacerlo. No lo hago solo por mí".

Haley y Allred dijeron que creen que los testigos de "malos actos anteriores" son relevantes en los casos de delitos sexuales, y deberían permitirse en los tribunales, aunque queda a discreción del juez.

"Personalmente creo que es una información importante para conocer el carácter de alguien y su patrón", dijo Haley.

Allred pidió una nueva legislación en el estado de Nueva York para aclarar cuándo y cómo se permite utilizar a las víctimas de "malos actos anteriores". En los casos de Harvey Weinstein, los fiscales pidieron utilizar estos testigos para ayudar a establecer un patrón de conducta de Weinstein. Pero el más alto tribunal del estado no estuvo de acuerdo, dictaminando en su apelación por un voto de 4-3 esta semana que los testigos de "malos actos anteriores" no deberían haber sido permitidos porque "eran innecesarios para establecer la intención del acusado y solo servían para establecer la propensión del acusado a cometer los delitos imputados".

La diferencia con el juicio a Harvey Weinstein en California

En el estado de California, donde Weinstein fue condenado en 2022 por violación y agresión sexual, se permite el uso de testigos de "malos actos anteriores" para demostrar cosas como el motivo, la intención, la preparación, el plan, el conocimiento, la ausencia de error o accidente, o si un acusado por un acto sexual ilícito no creyó razonablemente y de buena fe que la víctima consintió. Allred dijo que le gustaría que el estado de Nueva York adoptara leyes similares.

"Creo que es importante que la legislatura de Nueva York apruebe un estatuto específico en Nueva York, que defina más claramente la admisión de testigos de malos actos anteriores y su testimonio en Nueva York, y que proteja más los derechos de las víctimas en los casos penales de delitos sexuales", dijo Allred.

Allred no cree que la apelación de Weinstein en Nueva York afecte al caso en Los Ángeles, donde Weinstein ha sido condenado a 16 años. Pero sí expresó su preocupación por cómo la decisión del tribunal pueda afectar a futuras víctimas a la hora de denunciar.

"Me preocupa que pueda afectar a la decisión de las supervivientes de denunciar pensando que puede no importar si lo hacen porque su testimonio puede no ser admisible en el juicio", dijo Allred.

Se espera que Weinstein se presente en el Tribunal Supremo de Manhattan para su primera comparecencia ante el tribunal desde que se anuló su condena el miércoles 1 de mayo, según un portavoz de la Oficina del fiscal del distrito de Manhattan.