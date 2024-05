La aprobación de la rezonificación significa que Disneyland en Anaheim, California, está lista para una gran expansión. Crédito: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

(CNN) -- Disney superó este martes por la noche un importante obstáculo para empezar a desarrollar una ampliación colosal de sus parques temáticos Disneyland, luego de que el ayuntamiento de Anaheim aprobara por unanimidad la rezonificación de gran parte de la propiedad.



El complejo original de Disney en California, que comprende un distrito comercial, zonas de estacionamiento y dos parques temáticos, tiene unas 222 hectáreas, es decir, menos del 2% del tamaño de Walt Disney World en Florida.

Pero con la zonificación "multiusos" recientemente aprobada, Disney puede ahora ampliar sus parques temáticos en Anaheim sin adquirir nuevos terrenos, construyendo atracciones donde antes solo podía construir hoteles o estacionamientos. Esto allana el camino a un proyecto de varias décadas para ampliar allí sus dos parques temáticos: Disneyland y Disney California Adventure.

"Durante casi siete décadas, Disneyland Resort ha causado un impacto único e irremplazable en cientos de millones de visitantes de todo el mundo. Es emocionante saber que nuestros mejores días están aún por llegar. Estoy impaciente por mostrarles lo que está por venir", declaró el martes por la noche el presidente de Disneyland Resort, Ken Potrock.

El proyecto, denominado "DisneylandForward", no requiere financiación pública. Aunque aún no se han dado a conocer los diseños concretos, Disney ha publicado una serie de imágenes conceptuales de lo que podría ser la ampliación de la zona oeste del complejo, en los alrededores del Hotel Disneyland y del Hotel Pixar Place.

"Hace tiempo que debería haberse hecho, hace décadas que debería haberse hecho. En mi opinión, es lo más grande que ha hecho Disney desde que abrió las puertas en el 55", dijo Dennis Speigel, propietario y fundador de International Theme Park Services, consultora mundial de proyectos de parques temáticos.

Speigel, que no participa en los planes de Disney, dijo que este proyecto podría permitir a Disneyland Resort pasar de una cifra estimada de 25 millones de visitas al año a 40 millones en los próximos 20 años.

"Se pasa de una casa de dos habitaciones a una de cinco", dijo Speigel, quien añadió que los visitantes estarán mucho más cómodos en el espacio ampliado y aumentará el gasto per cápita al permanecer más tiempo para experimentar más atracciones.

¿Cómo serán las nuevas zonas?

El CEO de Disney, Bob Iger, dijo durante una junta de accionistas en abril que los posibles nuevos proyectos de DisneylandForward podrían incluir "la oportunidad de embarcarse en aventuras totalmente nuevas de Avatar con una visita al mundo de Pandora".

El arte conceptual publicado para una posible tierra de Avatar muestra un espacio similar a Pandora en Disney's Animal Kingdom en Florida, pero con los huéspedes en barcos en medio de un lago abierto, un aspecto que evoca la segunda película de la franquicia, "The Way of Water".

En un video publicado por Disney en enero, Rachel Alde, vicepresidenta senior de desarrollo global de Disney Experiences, dijo que un acuerdo de la década de 1990 con la ciudad de Anaheim permitía a Disney construir unos 630.000 metros cuadrados de espacio para parques temáticos, pero la compañía solo ha construido el 46% de eso debido a restricciones de espacio y zonificación.

"Imagínense lo que podríamos hacer con este espacio. Ahora mismo son estacionamientos en superficie. Pero, ¿y si pudiéramos convertirnos en el primer terreno basado en Wakanda, de la franquicia de Pantera Negra? Un terreno basado en Zootopia, aprovechando el trabajo que se ha visto antes en Shanghai Disney Resort. La creación de Arendelle, de Frozen, similar a lo visto en tres de nuestros parques internacionales. O incluso la oportunidad de celebrar el Día de los Muertos, en una tierra temática de Coco que resuene con la diversa comunidad del sur de California".

"Disneyland nunca se completará"

Don Ballard, un autor e historiador que escribió un libro sobre el histórico Hotel Disneyland, dijo que el complejo original de la compañía está "en constante evolución. La tecnología cambia, los gustos de la gente cambian".

Ballard trajo a colación una famosa cita de Walt Disney: "Disneyland nunca estará terminado. Seguirá creciendo mientras quede imaginación en el mundo".

Todd James Pierce, profesor de Cal Poly San Luis Obispo y autor del libro "Three Years in Wonderland" sobre la creación de Disneyland, dijo: "Cuando Walt vivía, casi todos los años había una atracción nueva, si no varias. La única interrupción se produce en torno a la Exposición Universal, porque él estaba ocupado haciendo otras cosas. Pero esto da al Disneyland Resort el terreno para expandirse realmente de esa manera... Así que si la gente es fan, habrá algo nuevo dentro de no mucho, cada año, cada dos años".

Pierce dijo que lo interesante del arte conceptual que han elegido es que "ninguna de estas cosas son atracciones independientes. Se trata de entornos temáticos de entre 3 y 4,8 hectáreas, normalmente en torno a una historia o historias relacionadas", como un parque entero de Frozen.

Tanto Ballard como Pierce creen que, más allá de crear algo imaginativo, el nuevo proyecto es también práctico para descongestionar el compacto complejo.

Ballard, que propuso matrimonio a su mujer en Disneyland, bromeó: "Solo estábamos 80.000 de mis amigos más íntimos y yo. Le pedí que se casara conmigo delante del castillo, y cuatro chicas detrás de ella dijeron 'sí'".

Pierce afirmó que, al abrir nuevos terrenos, Disney también puede cerrar más fácilmente las atracciones existentes para remodelarlas, porque los visitantes pueden dispersarse y no verse obligados a formar aglomeraciones.

Cómo mantenerse en la "burbuja"

Los parques temáticos Disney de todo el mundo son conocidos por crear una atmósfera inmersiva, en la que el visitante abandona el mundo "real" por algo fantástico. Para ello se necesita una "burbuja Disney", como la llaman los aficionados, donde uno está protegido del mundo exterior.

Pero este proyecto supondrá un reto porque parte del terreno que podría remodelarse está separado del campus principal de Disneyland Resort. Disney ha mostrado en el arte conceptual que un trozo de tierra en el lado este, que es actualmente el estacionamiento de Toy Story, podría convertirse en un hotel de uso mixto, restaurante y distrito comercial similar a Disney Springs en Florida.

Para ir de los principales parques temáticos a esta zona comercial hay que cruzar calles de la ciudad con 7-Elevens y farmacias CVS, dijo Pierce.

El reto consiste "no en hacer lo que hacen realmente bien, que es construir entornos temáticos, sino en averiguar cómo conectar este mosaico de propiedades que ahora controlarán", dijo Pierce. "Pasarelas elevadas, un sistema de transporte de personas o un sistema Skyliner (un sistema de teleférico), algo así... probablemente va a ser necesario, de lo contrario la experiencia vacacional se fragmenta".

El proyecto DisneylandForward incluye la aprobación de puentes peatonales sobre las calles de la ciudad, pero cualquier otra cosa requeriría una aprobación adicional de la ciudad, según Mike Lyster, jefe de comunicaciones de la ciudad de Anaheim.

Otra preocupación es asegurarse de que haya suficientes espacios de estacionamiento. Al construir los terrenos del parque temático sobre lo que actualmente son estacionamientos, Disney tendría que crear nuevas zonas en otros lugares del complejo. Disney ha dicho que prevé construir un nuevo estacionamiento en la zona este del complejo, que incluiría de uno a tres puentes peatonales con accesos mejorados para hoteles y comercios a lo largo de Harbor Boulevard.

Una promesa de 40 años

La aprobación de la rezonificación del martes entrará en vigor en 30 días. A continuación, Disney y la ciudad de Anaheim trabajarán en la finalización de un acuerdo de desarrollo que sería válido hasta 2064.

"Se trata de un hito para la ciudad. Estamos ante una oportunidad única no solo para Anaheim, sino para el estado de California", declaró Ashleigh Aitken, alcaldesa de Anaheim.

Los acuerdos propuestos incluyen que Disney se comprometa a aportar US$ 1.900 millones al proyecto en los primeros 10 años, pague US$ 40 millones para hacerse cargo de dos calles que actualmente son propiedad de la ciudad, pague US$ 45 millones para mejoras en el transporte, contribuya con US$ 8 millones para parques de la ciudad y aporte US$ 30 millones para viviendas asequibles.

Speigel dijo que cree que la empresa superará la promesa de inversión inicial y gastará más de US$ 3.000 millones.

Este proyecto de expansión llega en un momento en que la empresa había anunciado una inversión de US$ 60.000 millones en sus parques y cruceros de todo el mundo en los próximos 10 años.

Aitken afirmó que más del 50% de los fondos generales de la ciudad de Anaheim proceden de los dólares generados en el sector turístico. Así que el proyecto no solo transformaría la experiencia de los huéspedes, sino que también supondría una importante inversión en la ciudad.

También dijo que ha sido una de las "más feroces críticas" de la expansión en el distrito turístico, oponiéndose a las subvenciones municipales y asegurando el apoyo al proyecto de los sindicatos de la construcción y la hostelería.

"Y me siento cómoda porque el equipo de Disneyland ha respondido a muchas de esas preocupaciones".

Aitken afirmó que la propuesta resultante está bien pensada y es "benéfica para todos".