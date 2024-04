Boluarte: los Rolex fueron prestados y los devolví 4:23

(CNN Español) –– La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reconoció este viernes que cometió una “equivocación” al aceptar “en calidad de préstamos” los relojes Rolex que ha portado y por los cuales la Fiscalía abrió una investigación en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito, delito del que se volvió a desmarcar.

La mandataria dio un mensaje a la nación, luego de declarar ante la Fiscalía.

"Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes, que mi amigo Wilfredo Oscorima… me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto", dijo.

"Como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas", añadió.

CNN solicitó a la Fiscalía de la Nación información sobre qué procedería con esta investigación, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Oscorima es el gobernador de Ayacucho. Su abogado, Humberto Abanto, dijo este viernes al medio Canal N que Oscorima “niega haber regalado relojes o pulseras” a Boluarte. A la pregunta del entrevistador sobre si, de acuerdo con la información con la que cuenta, negaba la posibilidad de que fueran prestados, el abogado respondió: “Así es”.

Boluarte exhibe sus joyas

La mandataria exhibió los collares, anillos y colgantes que usa, y cuyo costo desestimó para insistir en su inocencia.

"Respecto a las joyas, todo lo que han dicho es falso. Dijeron: 'La presidente usa una pulsera de US$ 45.000'. Esta es la pulsera de bisutería fina (…) Dijeron también un juego de collar y pendientes con perlas… de US$ 70.000: totalmente falso", enfatizó.

"Dijeron: 'Un juego de collar de oro blanco de US$ 60.000'… es de plata y es el mismo que uso en todos mis eventos públicos (…) Dijeron: 'Un anillo de oro con piedra preciosa color rojo de US$ 16.000', es este, lo que dijeron es totalmente falso, es una sortija y es bisutería fina", agregó Boluarte.

La presidenta dijo que dio estas explicaciones a la opinión pública tras declarar ante la autoridad competente, por recomendación de su defensa legal.

Boluarte consideró que este tema forma parte de una “cortina de humo” que afecta a nivel internacional la imagen y la inversión en Perú.

La semana pasada, las autoridades peruanas allanaron la casa de la presidenta como parte de esta investigación.

Jimena de la Quintana colaboró con este reporte.