Agentes fuerzan la entrada a la casa de Boluarte

(CNN Español) -- Las autoridades peruanas allanaron la noche del viernes la casa de la presidenta Dina Boluarte como parte de una investigación de corrupción en curso sobre presunto enriquecimiento ilícito y la falta de declaración de propiedad de relojes Rolex de lujo, según pudo saber este sábado CNN.

La acción, en el marco del llamado "caso Rolex", fue realizada por un equipo de fiscales y policías.

Tras el allanamiento en la vivienda, las autoridades se dirigieron a Palacio de Gobierno para realizar una diligencia similar, también durante la madrugada del sábado.

La presidencia de Perú, en su cuenta de X, antes Twitter, reaccionó al allanamiento y afirmó que brindó "todas las facilidades para la diligencia solicitada por la Fiscalía de la Nación, la misma que se desarrolló con normalidad y sin ninguna incidencia".

El 19 de marzo, la Fiscalía de Perú anunció el inicio de investigaciones preliminares contra la presidenta por presunto "enriquecimiento ilícito y falta de declaración de propiedad de relojes de lujo Rolex". La decisión se tomó luego de que el medio digital "La Encerrona" publicara que la presidenta había sido vista usando 14 relojes de lujo diferentes, luego de revisar miles de fotografías.

Boluarte respondió asegurando que todo lo que posee es resultado de su arduo trabajo. "Llegué al Palacio Presidencial con las manos limpias y saldré con las manos limpias como le prometí al pueblo peruano", dijo.

En declaraciones a Radio Programas del Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló estar indignado con lo ocurrido pues lo considera un atropello a la dignidad de la presidencia.

Adrianzén también aseguró que estas acciones son desproporcionadas y hasta inconstitucionales, pues se había solicitado la postergación de una nueva fecha para la declaración de la presidenta.

"Es insólito que, a medianoche de un día feriado, tengan que realizarse estas acciones", señaló el vocero del Ejecutivo, enfatizando que la presidenta en todo momento ha prestado la colaboración a las autoridades.

El abogado de Boularte, Mateo Castañeda, dijo a RPP local el sábado por la mañana que la presidenta aceptó declarar en la fiscalía el viernes 5 de abril. Los fiscales habían solicitado que Boluarte declarara antes pero ella no pudo asistir debido a su agenda.

Cuando se le preguntó si se encontraron relojes en el Palacio Presidencial, Castañeda dijo que la policía tomó fotografías de aproximadamente 10 relojes pero no pudo confirmar la marca.

"No era necesario movilizar tantos recursos, eran 17 fiscales, 18 policías, todos armados, para buscar relojes. En un caso normal esto se haría con un fiscal y dos policías pero aquí parece que quieren hacer espectáculo", agregó Castañeda.

Boluarte dice que fue una medida "arbitraria, desproporcional y abusiva"

Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se dirigió al país este sábado, horas después de que autoridades realizarán allanamientos en su residencia y en el Palacio de Gobierno, en relación con una investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en la declaración de bienes, “por el uso de relojes de la marca Rolex".

En un mensaje emitido en televisión nacional y a través de redes sociales, Boluarte calificó el procedimiento como una medida "arbitraria, desproporcional y abusiva".

"Soy respetuosa de la investigación fiscal; sin embargo, rechazo la forma cómo se hace, de manera discriminatoria e inconstitucional", dijo la mandataria.

"Esta primera presidenta en los 200 años de república no se rinde frente a este ataque sistemático y respetuosa de la autonomía de las instituciones estaré asistiendo cuanto antes ante la Fiscalía a establecer el hecho sobre los relojes. Siempre he dicho que soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Esta mujer presidente no está detrás de lobbys o negociados y quién vendió la historia de los relojes lo sabe, porque me conoce, porque no soy corrupta ni ladrona", agregó Boluarte.

La Fiscalía defiende su intervención

La Fiscalía dijo que las diligencias se realizaron por orden judicial y "por tanto" queda descartado que la "intervención haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva".

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la Fiscalía ahondó en detalles sobre el descerraje de la puerta de la residencia de Boluarte. Dijo que "se ejecutó luego de tocar el intercomunicador y haberse dado cuenta de las razones de la presencia fiscal y policial a la persona de Daniel Gómez Boluarte, solicitando el acceso voluntario a la vivienda". Según la Fiscalía, Gómez Boluarte respondió entonces "esperen un momento".

“Luego de unos minutos, se volvió a tocar el intercomunicador en reiteradas ocasiones, ya que no abrían; es así como —pasado diez minutos, aproximadamente, y al no tener respuesta— se procedió a realizar el descerraje de la puerta principal, tal como consta en el acta de allanamiento con descerraje y notificación de medida judicial”, relató la Fiscalía.

Además, la Fiscalía dijo que "no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex" por parte de Boluarte "pese a que se le requirió", pero que sí se obtuvieron otros "elementos de interés para la investigación.

Boluarte asumió el cargo en diciembre de 2022 después de que el Congreso derrocara y arrestara al expresidente Pedro Castillo.

La investigación de corrupción de Boluarte se suma a una larga lista de presidentes anteriores que enfrentan investigaciones y juicios por corrupción. En noviembre de 2020, el Congreso derrocó al presidente Martín Vizcarra en una votación de juicio político por acusaciones de corrupción. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que renunciar en medio de un escándalo de corrupción que involucró a la empresa constructora más grande de América Latina, la brasileña Odebrecht, en 2018. El presidente anterior a Kuczynski, Ollanta Humala, también enfrentó un juicio por acusaciones de lavado de dinero.

Este artículo fue actualizado con información adicional.

Con información de Andy Ortiz y Marlon Sorto de CNN.