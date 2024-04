Beyoncé hace historia con "Cowboy Carter" al alcanzar el primer lugar en la lista de éxitos de country

Este álbum de Beyoncé rompió récords en Spotify y Amazon Music 1:03

(CNN) -- Puede que Beyoncé haya proclamado que su producción más reciente “no es un álbum country”, pero alguien se olvidó de informarle a las listas de éxitos.

La superestrella ya hizo historia como la primera mujer negra en alcanzar el puesto número 1 en la lista de mejores álbumes country con su “Act II: Cowboy Carter”, según Billboard.

La nueva producción también encabeza la lista Billboard 200 Albums. Esta es la octava vez que Beyoncé lo consigue. En febrero, también hizo historia cuando uno de los sencillos debut del álbum, “Texas Hold 'Em”, alcanzó el primer puesto en la lista Hot Country Songs de Billboard.

El logro llega en un momento en el que hay debate en torno al hecho de que la propia Beyoncé no es una artista de música country. Si bien su álbum más reciente desafía el género, ya que combina pop, country, R&B, zydeco y otros sonidos, Bey definitivamente tiene historial como para participar de la música country.

Creció en Houston, Texas, que durante mucho tiempo ha tenido una próspera escena de música country. Beyoncé también tiene raíces familiares en el sur de Estados Unidos. Como canta en su éxito “Formation”, “Daddy, Alabama/Mama, Louisiana”. Es decir, su padre, Mathew Knowles, nació en Gadsden, Alabama, mientras que su madre, Tina Knowles, es oriunda de Galveston, Texas. Su familia extendida es de Louisiana.

Si se argumenta que Beyoncé carece del pedigrí de la música country, ¿qué queda para dos de las estrellas más importantes del género?

El domingo por la noche, Keith Urban, originario de Australia, subió al escenario de los CMT Music Awards 2024 para interpretar su canción “Straight Line”. Es muy conocido por esa entrega de premios, que celebra la música country, tras haber ganado nueve de sus premios a lo largo de los años.

Eso sin mencionar los muchos otros premios de la Asociación de Música Country y Grammys en las categorías de música country que Urban ha ganado desde que irrumpió en escena por primera vez en 1991.

Si eso no te impresiona mucho, también está Shania Twain.

La proclamada “Reina del Country Pop” es una de las mujeres más exitosas de la música country y, supuestamente, ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo. Twain es de Canadá.

Otros, como el compatriota canadiense de Twain, k.d lang, también han encontrado aceptación en el espacio de la música country. Si su música demuestra que la música country no está definida por la geografía, debería haber suficiente espacio en la mesa para Beyoncé, especialmente teniendo en cuenta que ella dijo que el álbum "Cowboy Carter" "nació de una experiencia que tuve hace años donde no me sentí bienvenida (…) y estaba muy claro que no lo era”.

No importa. Parece que Queen Bey siguió adelante y construyó su propia mesa.