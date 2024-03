Beyoncé revela que una experiencia en la que “no se sintió bienvenida” la impulsó a crear su álbum country “Cowboy Carter”

Beyoncé y Jay-Z en los Premios Grammy 2024 en Los Ángeles. (Kevin Mazur/Getty Images)

(CNN) –– Beyoncé aumenta las apuestas y las expectativas de que su muy esperado álbum country convierta en “irrelevante” cualquier estigma relacionado con la raza en ese género musical.

La cantante de “Texas Hold 'Em” presentó este martes una nueva imagen de “Cowboy Carter”, al que denominó como el álbum “parte 2” de su exitoso disco de 2022 “Renaissance”, al escribir en un mensaje que su último proyecto “nació de una experiencia que tuve hace años donde no me sentí bienvenida… y fue muy claro que no lo estaba”.

“Pero, gracias a esa experiencia, profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical”, continuó Beyoncé, sin dar detalles sobre la experiencia a la que se refería.

Además de los dos sencillos de “Cowboy Carter” que lanzó el mes pasado durante el Super Bowl –“16 Carriages” y “Texas Hold 'Em”– Beyoncé ya ha infundido sonidos country en sus otros trabajos, incluido su tema de 2016 "Daddy Lessons". La artista interpretó esa canción con las Chicks en los premios CMA de ese año y luego recibió críticas racistas.

"Las críticas que enfrenté cuando entré por primera vez en este género me obligaron a superar las limitaciones que me impusieron", escribió la ganadora del Grammy en su publicación el martes. "El acto II es el resultado de desafiarme a mí misma y tomarme mi tiempo para combinar y mezclar géneros para crear este conjunto de trabajo".

Al marcar la cuenta regresiva de 10 días para el lanzamiento de “Cowboy Carter”, Beyoncé también adelantó algunas colaboraciones sorpresa en el álbum que tiene guardadas, añadiendo que “colaboró ​​con algunos artistas brillantes a quienes respeto profundamente”.

"Este no es un álbum country", escribió al final de su publicación. “Este es un álbum de 'Beyoncé'. ¡Este es el segundo acto COWBOY CARTER y estoy orgullosa de compartirlo con todos ustedes!"

“Cowboy Carter” se estrenará el 29 de marzo.