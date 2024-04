¿Estamos ante la fase final del dengue por este año en Argentina?

Argentina enfrenta un nivel récord de casos de dengue 2:58

(CNN Español) -- Argentina atraviesa un histórico brote epidémico de dengue con más de 232.900 casos en lo que va de la temporada sanitaria 2023/2024 y 161 muertes por la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, de acuerdo con el último boletín epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, que actualizó las estadísticas de la epidemia con datos hasta el 30 de marzo.

Las declaraciones más recientes del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, trajeron cierto tipo de alivio frente a esta escalada de casos sin precedentes: “Ya estamos en la parte final de este brote”, sostuvo en un medio radial local días atrás. Además, afirmó que “hay cierta tendencia al descenso de los casos y las internaciones”, y definió este momento epidemiológico como “el inicio de la salida, al menos, en la Ciudad de Buenos Aires”.

Si se tienen en cuenta los datos oficiales, la información arrojada por el boletín epidemiológico de la semana anterior, con datos hasta el 23 de marzo, revela que se produjeron 129 muertes por la enfermedad y más de 180.000 casos confirmados en todo el país, en lo que va de la temporada sanitaria 2023/2024. Estos datos muestran que hubo un aumento de 52.000 casos confirmados y de 32 muertes de la semana anterior a esta última.

CNN consultó con especialistas para conocer si estamos ante la fase final del dengue en Argentina y sobre la posibilidad de una merma en la cantidad de casos confirmados en las próximas semanas. En principio, el doctor Luis Cámera, médico infectólogo, coincide con Quirós en que el brote de dengue que ha atravesado Argentina “ha sido el más grande de la historia” del país: “Hubo mucha cantidad de casos en forma simultánea y en un tiempo muy prolongado. Los casos empezaron a ascender en noviembre. Normalmente suelen aparecer los primeros contagios en diciembre, se hacen bastante importante en enero, febrero y marzo, y abril suele ser el mes donde baja la cantidad, pero este año ha sido muy importante ya desde el principio, con un brote gigantesco en el mes de marzo”.

Con respecto a las declaraciones del ministro Fernán Quirós, Cámera coincide en que el brote está en su etapa final “y es posible que cerca del fin de abril ya directamente se vaya”, sostuvo. Ahora bien, el infectólogo diferencia entre lo que sucederá en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con las zonas endémicas: “En algunos lugares del noroeste argentino el virus está presente todo el año y no tiene que ver con una cuestión estacional”.

Por otro lado, el ministro de Salud Fernán Quirós sostuvo que “en la ciudad de Buenos Aires en el dengue va a volver el verano que viene” y agregó que “el momento más crítico de este mosquito es agosto y septiembre”, porque es el momento en el que terminó el invierno en Argentina y la temperatura empieza a subir. Ahora bien, en este punto, el infectólogo Ricardo Teijeiro sostiene que “si bien los mosquitos adultos no viven durante el invierno, este hecho no implica que no sigan existiendo como larva o como huevo, y vuelvan a desarrollarse cuando el calor y la humedad regresen”. De esta manera, el doctor enfatizó: “Si no hacemos un trabajo importante durante el invierno para combatir todos los huevos y las larvas que hay, vamos a tener el mismo problema cuando empiece nuevamente el calor”.

En el mismo sentido, Luis Cámera afirma: “Hay que hacer un seguimiento dentro del hogar durante el invierno para evitar la presencia de huevos cuando las temperaturas comiencen a subir. El mosquito está básicamente en la parte baja del hogar, debajo de los muebles, de las camas, de los escritorios, de las cortinas. Habría que hacer una limpieza exhaustiva de esas zonas y, al mismo tiempo, utilizar insecticida todos los días”.

Entonces, ¿Argentina está frente a la fase final del dengue? Este interrogante admite diferentes respuestas. Podría decirse que sí en Buenos Aires porque empiezan las temperaturas invernales y los mosquitos adultos desaparecen. De todas maneras, la prevención y el cuidado del hogar para acabar con los huevos es primordial para evitar un brote mayor con el inicio de la primavera. Por otro lado, las zonas del norte del país, en las que persisten las temperaturas más cálidas y húmedas, deberán tener un tratamiento especial, ya que son zonas consideradas “endémicas” y allí el dengue persiste todo el año.