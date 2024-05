Ministro del Gobierno español acusa a Javier Milei de "ingerir sustancias" y el presidente argentino responde con duras críticas a Pedro Sánchez

Cruce de opiniones entre Milei, Petro y AMLO genera tensión entre presidentes 11:58

(CNN Español) -- Óscar Puente, ministro de Transportes de España, acusó al presidente de Argentina, Javier Milei, de "ingerir sustancias", y el Gobierno del país sudamericano respondió con duras críticas a Pedro Sánchez.

Las declaraciones de Puente se dieron durante la III Escuela de Gobierno organizada por el PSOE. Un video que fue retransmitido por medios argentinos registró las declaraciones del funcionario contra Milei.

"Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto", dijo Puente, y luego mencionó a Donald Trump y al presidente de Argentina. "Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: 'Es imposible que gane las elecciones (...) ¡Hoy ha cavado su fosa!, pues no'", dijo el ministro sobre Milei.

Ante estas declaraciones, el Gobierno de Argentina, a través de la Oficina del presidente, emitió un duro comunicado, en el que repudia los dichos de Puente y luego carga con críticas dirigidas a Pedro Sánchez: "[Sánchez] tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país".

"Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad", concluye el comunicado.

publicidad

El 24 de abril, Sánchez anunció que cancelaría su agenda pública por unos días para reflexionar sobre si seguiría frente al frente del Gobierno, luego de que un juzgado de Madrid abriera una investigación judicial contra su esposa, Begoña Gómez, aunque dijo que esas acusaciones constituían "falsedades" e "informaciones espurias".

Días después, y tras manifestaciones en su apoyo, Sánchez anunció que había decidido seguir "con más fuerza" al frente del Gobierno.

Qué dijo el Gobierno de España sobre el comunicado de Argentina

La respuesta del Gobierno de España llegó horas después a través de un comunicado oficial en el que manifiesta su profundo rechazo a "los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina,​ que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".

"El Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española", dice el breve informe oficial.