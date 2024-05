Cómo Melinda French Gates se convirtió en una de las filántropas más importantes del mundo

Melinda French Gates se sincera sobre su divorcio 1:15

(CNN) -- Melinda French Gates anunció este lunes su dimisión de la Fundación Bill y Melinda Gates, poniendo fin oficialmente a una de las principales asociaciones filantrópicas del mundo.

Si le preguntan a Warren Buffett, la fundación se queda sin su mitad más inteligente.

En un artículo publicado en 2008 en Fortune, el CEO de Berkshire Hathaway afirmó que French Gates ayudó a centrar la misión de la fundación. "Es muy inteligente, obviamente", dijo Buffett sobre Bill Gates, cofundador y antiguo CEO de Microsoft. "Pero en términos de visión de conjunto, ella lo es más", refiriéndose a French Gates.

La salida de French Gates marca el final de una era para la fundación, creada hace 24 años junto a su exmarido, Bill Gates.

"No es una decisión que haya tomado a la ligera", dijo French Gates en un comunicado en las redes sociales, anunciando que su último día de trabajo será el 7 de junio.

publicidad

Desde su creación en 2000, la Fundación Bill y Melinda Gates se ha convertido en una de las mayores organizaciones benéficas privadas del mundo, con un total de US$ 77.600 millones en subvenciones hasta finales de 2023.

En el anuncio de su salida, French Gates dijo que planea continuar su labor filantrópica de forma independiente, centrándose en cuestiones que afectan a mujeres y niñas en Estados Unidos y en todo el mundo. Así es como se convirtió en una de las filántropas más importantes del mundo.

De empleada de Microsoft a donante multimillonaria

French Gates comenzó su carrera en Microsoft, donde fue contratada tras graduarse en la Universidad de Duke, según un perfil publicado en 2008 en la revista Fortune. Comenzó su labor filantrópica en 1997, un año después de dejar su trabajo en Microsoft, cofundando la Gates Library Foundation con su entonces marido, Bill Gates. La misión de la fundación era ayudar a las bibliotecas públicas estadounidenses a ofrecer acceso gratuito a Internet, según el sitio web de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Aquella fundación fue precursora de la Fundación Bill y Melinda Gates, que se creó oficialmente en 2000 y se centra en la salud mundial, la ciencia y la educación.

La fundación ha lanzado fondos para luchar contra enfermedades como el sida, la poliomielitis y la malaria, combatir la desnutrición y ayudar a las mujeres a acceder a anticonceptivos, según el sitio web de la fundación.

"Literalmente, consultamos la tabla de las mayores desigualdades y donamos allí donde podemos efectuar el mayor cambio", dijo French Gates sobre la estrategia de la fundación en Fortune.

Tras unos pocos años de funcionamiento, la fundación recibió un temprano impulso de Buffett, que se comprometió a donar de por vida más de US$ 30.000 millones a la fundación.

Fuera de la fundación, French Gates tuvo un impacto significativo en el mundo de la filantropía al ayudar a crear The Giving Pledge en 2010. Según el sitio web de The Giving Pledge, el compromiso, que cuenta con más de 240 signatarios, es una promesa entre las personas más ricas del mundo para dedicar la mayor parte de su riqueza a causas benéficas durante su vida o a través de sus testamentos.

Además de French Gates, Gates y Buffett, The Giving Pledge cuenta entre sus firmantes a multimillonarios como Mark Zuckerberg, Elon Musk y MacKenzie Scott.

"Reconozco que es absurdo que tanta riqueza esté concentrada en manos de una sola persona, y creo que lo único responsable que se puede hacer con una fortuna de este tamaño es donarla, de la forma más reflexiva e impactante posible", escribió French Gates en su carta de compromiso.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, French Gates tiene un patrimonio neto de US$ 13.300 millones, mientras que el de Bill Gates es de US$ 153.000 millones. Pero en virtud de su acuerdo de salida, French Gates recibirá US$ 12.500 millones más para donar.

Emprendiendo por su cuenta

En la última década, French Gates ha ido añadiendo un nuevo enfoque a su labor benéfica: la igualdad de género. En 2015 creó su propia organización, Pivotal Ventures. Pivotal es una empresa de inversión que "amplía las oportunidades y acelera la igualdad en Estados Unidos a través de inversiones de alto impacto, asociaciones y promoción", según su sitio web.

Uno de los primeros beneficiarios de Pivotal fue el Center for American Women in Politics de Rutgers, que lleva a cabo investigaciones académicas sobre la participación política de las mujeres en Estados Unidos.

La salida de French Gates de la Fundación Bill y Melinda Gates se viene insinuando desde que la pareja anunció su divorcio en mayo de 2021. Según anunció la organización el lunes, no continuará con el trabajo que realizaba en la Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, French Gates insinuó un nuevo camino a seguir.

"Compartiré más información sobre cómo será en un futuro próximo", dijo French Gates en el anuncio de su salida.