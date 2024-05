(CNN) -- Rondas de tormentas feroces y lluvias torrenciales están aumentando el riesgo de inundaciones peligrosas para finales de esta semana que podrían afectar a millones de personas en el sur de Estados Unidos, ya anegado por las precipitaciones.

Las precipitaciones totales, de entre 500 y 750 milímetros sobre la región en las últimas semanas, han empapado el suelo y han dejado los ríos crecidos, llevando la amenaza de inundaciones a niveles extremos. Más lluvias intensas generalizadas entre el jueves y el viernes solo empeorarán las cosas.

El pronóstico que prevé precipitaciones extremas y rondas repetidas de tormentas está creando un escenario "de pesadilla" para la costa del Golfo, según el Centro de Predicción Meteorológica (WPC, por sus siglas en inglés). "Como resultado, es probable que se produzcan inundaciones repentinas significativas y considerables, ya que podrían caer varios centímetros de lluvia en cuestión de pocas horas".

More rain is forecast, mainly on Thursday, for areas that have already received plenty of rain over the past month. Additional river flood impacts are expected. #txwx #txflood pic.twitter.com/1HBrGSLijU

— NWSWGRFC (@NWSWGRFC) May 14, 2024