BORG refiere a un brebaje que a menudo se prepara en una jarra de plástico del tamaño de un galón. Por lo general, contiene vodka u otro alcohol destilado, agua, un potenciador del sabor y un electrolito en polvo o bebida. Crédito: Benjamín Clapp/iStockphoto/Getty Images.

(CNN) -- Si has estado en una fiesta últimamente y no has visto a nadie bebiendo un BORG, probablemente no te estés yendo de fiesta con estudiantes universitarios.

Y si no tienes idea de lo que significa esa frase, probablemente no seas miembro de la Generación Z.

El acrónimo BORG significa “blackout rage gallon”, según el Centro Nacional de Envenenamiento de la Capital en Washington. El término se refiere a una mezcla que a menudo se prepara en una jarra de plástico del tamaño de un galón y que normalmente contiene vodka u otro alcohol destilado, agua, un potenciador del sabor y un electrolito en polvo o bebida. Los BORG a menudo se beben en fiestas al aire libre, conocidas como “darties”, ya que surge de la combinación de las palabras “day” (día) y “party” (fiesta).

La nueva versión del jugo de la jungla

Hay tanto alcohol en un BORG que "beberlo puede conducir a un consumo potencialmente mortal y a una intoxicación por alcohol", dijo la Dra. Anna Lembke, profesora de psiquiatría y medicina de adicciones en la Universidad de Stanford en California.

La bebida en grandes cantidades es la nueva versión del jugo de la jungla, según Sabrina Grimaldi, creadora y editora en jefe de la revista de estilo de vida en línea The Zillennial Zine. La publicación se centra en la microgeneración entre los millennials y la Generación Z.

"En lugar de preparar una bebida mixta para el tamaño de una fiesta en un enorme dispensador de bebidas de 5 galones, una tina de almacenamiento gigante o incluso la tendencia más grosera, que era preparar jugo de la jungla en un fregadero o en una bañera, cada uno tiene su propia bebida personal", le escribió Grimaldi a CNN en un correo electrónico. Como sugiere el nombre de la bebida, "su objetivo es emborracharte mucho".

Lo que Lembke llama el “factor de contagio social” del BORG lo hace aún más peligroso.

"Los niños ven a otros niños haciéndolo y quieren intentarlo ellos mismos", dijo. "Ese es otro peligro real aquí: tomar un comportamiento desviado peligroso y normalizarlo difundiéndolo en redes sociales".

Bebida compulsiva de la Generación Z

Grimaldi, que tiene 24 años, escuchó por primera vez sobre los BORG a principios de este año cuando su pasante editorial, Kelly Xiong, de 21 años, le contó una historia sobre el tema de por qué son tan populares entre la Generación Z.

“Me gradué de la universidad en 2020, por lo que puedo decir con seguridad que no he sido parte de la escena de las fiestas universitarias en casi cinco años (especialmente debido a la pandemia)”, dijo Grimaldi. "Aunque Kelly y yo tenemos edades tan cercanas, es una locura cómo surgen estas microtendencias".

Xiong, que acaba de graduarse de la Universidad de Pittsburgh, conoció los BORG por primera vez durante su segundo año en la universidad.

"Fue durante una fiesta del Día de San Patricio, y casi todos tenían su propio BORG", le dijo a CNN por correo electrónico, y agregó que la bebida es particularmente popular en grandes fiestas al aire libre o en "darties de ocasiones especiales".

Si bien los orígenes del término son difíciles de rastrear, los BORG han aparecido en los titulares, incluso en marzo de 2023, cuando más de dos docenas de estudiantes de la Universidad de Massachusetts Amherst, muchos de los cuales se creía que portaban BORGS, fueron trasladados en ambulancia tras un evento en el campus.

Los estudiantes de secundaria beben BORG

La tendencia no se limita al grupo demográfico universitario.

En la fiesta en la piscina de los últimos años de la escuela secundaria el año pasado y este año, “todos hicieron su propio BORG”, dijo Virginia, de 18 años, estudiante de último año de una escuela secundaria privada en Tampa, Florida, que no quería que se usara su nombre real para proteger su privacidad.

Virginia dijo que una de las razones por las que los BORG le atraen es el aspecto social. “Tienes que ponerle un nombre a tu BORG y ser creativo escribiendo el nombre con un marcador”, dijo.

En TikTok proliferan las publicaciones de BORG protagonizadas por jarras de un galón con nombres divertidos como Captain Borgan, Our Borg and Savior, Borgan Donor y Borgan Wallen.

Pensar en ese sentido es parte de lo que hace que los BORG sean potencialmente peligrosos para las personas que los consumen como bebida de fiesta, dijo Lembke.

Virginia dijo que reconoce los peligros de beber BORG. "Mucha gente simplemente vierte vodka y no lo mide, por lo que puede ser un poco peligroso en comparación con saber que bebiste tres latas de cerveza", dijo. "Nadie realmente raciona la cantidad que va a beber".

Esto es cierto incluso si la persona tiene 21 años, la edad legal para beber en Estados Unidos, o más.

Una bebida estándar en Estados Unidos contiene de 29 a 443 mililitros (1 a 1,5 onzas) de licores destilados, 147 mililitros (5 onzas) de vino o 355 mililitros (12 onzas) de cerveza, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). Según los NIH, para las mujeres, beber más de cuatro bebidas estándar (y para los hombres, más de cinco) durante un período de dos horas se considera un atracón.

"Un BORG a menudo contiene una quinta parte (2.200 mililitros o 3,2 tazas) de vodka u otro alcohol fuerte, lo que equivale aproximadamente a 17 bebidas estándar, que es una cantidad enorme de alcohol", dijo Lembke.

Ninguna cantidad de alcohol es buena para ti

En realidad, lo mejor es no beber alcohol en absoluto, ya que varios estudios recientes han descubierto que ninguna cantidad de bebida alcohólica es saludable. La Federación Mundial del Corazón publicó un informe de políticas en 2022 en el que dice que “no existe ningún nivel de consumo de alcohol que sea seguro para la salud”.

Si bebes, los expertos en salud recomiendan la moderación. Eso es no más de 88 mililitros (3 onzas) de alcohol para las mujeres o 118 mililitros (4 onzas) para los hombres en el transcurso de un día, según las Pautas dietéticas para estadounidenses 2020-2025. Lembke también recomendó no convertirlo en un hábito regular.

El hígado procesa alrededor de 30 mililitros (1 onza) de alcohol por hora, o aproximadamente una bebida estándar por hora, dijo Lembke. Dependiendo de la cantidad de alcohol en la mezcla, beber un BORG "supera totalmente la capacidad del hígado para metabolizarlo", especialmente para alguien que aún no es tolerante al alcohol, dijo Lembke.

El hecho de que los BORG normalmente estén endulzados con un agente diluyente, como bebidas con electrolitos o potenciadores del sabor del agua, sólo los hace más peligrosos, afirmó.

"Lo hace más apetecible y, en general, la gente puede beber más que algo como vodka puro", dijo. "Pero eso no aumenta la capacidad del hígado para metabolizar mejor el alcohol".