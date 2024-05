Oficinas de Citigroup en Londres, en enero de 2024. (Crédito: Leon Neal/Getty Images)

(CNN) -- Las autoridades reguladoras del Reino Unido impusieron este miércoles una multa combinada de 62 millones de libras (US$ 79 millones) a Citigroup por un fallo en sus sistemas de transacciones que estuvieron a punto de forzar la venta de acciones por un valor de US$ 189.000 millones en los mercados europeos.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA por sus siglas en inglés) impuso una multa de casi 28 millones de libras (US$ 36 millones) a Citigroup, mientras que la Autoridad de Regulación Prudencial del Banco de Inglaterra le impuso una multa de casi 34 millones de libras (US$ 43 millones) tras las investigaciones sobre el banco estadounidense, según declaraciones de las autoridades.

Los reguladores redujeron sus multas en un 30% porque Citigroup aceptó llegar a un acuerdo en el asunto. Sin ese descuento, la multa combinada habría superado las 88 millones de libras (US$ 112 millones).

"Nos complace resolver este asunto de hace más de dos años, que surgió de un error individual que se identificó y corrigió en cuestión de minutos", dijo un portavoz de Citigroup a CNN. "Inmediatamente tomamos medidas para reforzar nuestros sistemas y controles, y seguimos comprometidos a garantizar el pleno cumplimiento de la normativa".

El portavoz declinó hacer comentarios sobre los informes de que la operación fue el resultado de un "error de dedo gordo" (fat-finger, en inglés), en el que se introducen datos incorrectos porque se pulsa la tecla equivocada.

El Banco de Inglaterra resaltó un incidente ocurrido en mayo de 2022, cuando uno de los operadores "experimentados" de Citigroup vendió por error acciones por un valor de US$ 1.400 millones en bolsas europeas, desencadenando lo que los corredores describieron entonces como un "flash crash" (o "caída súbita") del mercado.

En su comunicado, la FCA dijo que el operador anónimo había tenido la intención de vender acciones por valor de tan solo US$ 58 millones, pero cometió un "error de introducción de datos", que dio lugar a una orden de venta por valor de US$ 444.000 millones.

Los sistemas de Citigroup bloquearon US$ 255.000 millones de esa cantidad, lo que significa que US$ 189.000 millones se enviaron a su plataforma de negociación para su venta "durante el resto del día". En total, se vendieron acciones por valor de US$ 1.400 millones antes de que el operador cancelara la operación.

"No había ningún bloqueo rígido que rechazara esta gran cesta errónea de acciones en su totalidad e impidiera que parte de ella llegara al mercado", dijo la FCA, y añadió que los fallos corrían el riesgo de crear "un mercado desordenado".

La FCA también resaltó la capacidad del operador para anular manualmente una alerta emergente, sin que se le exigiera leer todos los detalles que contenía, y la "ineficaz" supervisión en tiempo real del banco, lo que significaba que las alertas se escalaban con demasiada lentitud.

Tras el incidente, Citigroup tomó medidas para "mejorar y reforzar" la seguridad de sus sistemas de negociación, dijo el banco central.

"Las empresas dedicadas a la negociación deben disponer de controles eficaces para gestionar los riesgos que conlleva. (Citigroup) no cumplió las normas que esperamos en este ámbito, lo que ha dado lugar a la multa de hoy", dijo Sam Woods, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación Prudencial.

Otro error costoso para Citigroup

No es la primera vez que Citigroup comete un error garrafal.

En 2020, el banco transfirió accidentalmente US$ 900 millones en pagos de intereses a los prestamistas de la empresa de cosméticos Revlon, más de 100 veces la cantidad prevista. Algunos prestamistas devolvieron el dinero, pero otros no. Un juez de distrito estadounidense dictaminó en 2021 que no se permitiría al banco recuperar los US$ 500 millones pendientes.

Otro percance comercial en 2014 —sin relación con Citigroup— sacudió el mercado bursátil japonés. Un corredor anónimo realizó y luego canceló rápidamente órdenes por valor de más de US$ 600.000 millones en acciones, informó entonces la BBC.