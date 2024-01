Citigroup apoya a empleadas que quieran abortar 0:37

(CNN) -- Citigroup despedirá a 20.000 empleados durante los próximos dos años, informó este viernes el director financiero Mark Mason. Los recortes ocurren después de que la compañía reportara una pérdida neta de US$ 1.800 millones en el cuarto trimestre de 2023, su peor trimestre en 15 años.

El banco espera que la reducción de personal le ahorre US$ 2.500 millones a largo plazo.

El banco informó una enorme pérdida de ganancias de US$ 1,16 por acción durante el cuarto trimestre, muy por debajo de las estimaciones de una pérdida de 11 centavos por acción, según FactSet.

Citi dijo que tuvo varios costos únicos que afectaron sus resultados. Entre ellos, un cargo de US$ 1.700 millones relacionado con la crisis bancaria regional de la primavera pasada, una pérdida de US$ 880 millones en Argentina y unos US$ 800 millones en costos de reestructuración asociados con alrededor de 7.000 despidos en 2023.

Estos despidos forman parte de los esfuerzos de larga data de la CEO de Citi, Jane Fraser, por reducir la burocracia de la empresa e impulsar las rezagadas ganancias. Fraser calificó los resultados de "muy decepcionantes" en una llamada telefónica en la mañana de este viernes, pero dijo que 2024 sería un "año decisivo" para el tercer prestamista más grande de Estados Unidos.

"Cada vez que una industria o empresa pasa por este tipo de reducciones es difícil para la moral", dijo Manson en una llamada con periodistas el viernes. "Dicho esto, quisiera señalar el hecho de que hemos sido muy claros acerca de la estrategia de la empresa y muy claros acerca del impulso que esperamos".

Además de los 20.000 empleos que se eliminarán en las operaciones de la compañía, el banco dijo que despedirá a 40.000 empleados de su unidad minorista mexicana a través de una oferta pública inicial (IPO), reduciendo la plantilla total de la compañía de 240.000 trabajadores a alrededor de 180.000.

En los próximos años, el banco señaló que espera pagar hasta US$ 1.000 millones en indemnizaciones por despidos y costos de reorganización relacionados con la reestructuración que tiene planificada.

Un portavoz de Citi dijo que los despidos tendrían un alcance global pero se negó a desglosar las cifras por región.

La CEO Jane Fraser anunció por primera vez sus amplios esfuerzos de reestructuración en septiembre pasado. Sus planes para reorganizar el liderazgo del banco, aumentar la rendición de cuentas e incrementar el precio de las acciones, dijo, requerirían una reducción de personal.

"Nos despediremos de algunos colegas muy talentosos y trabajadores", escribió Fraser en ese momento.

Las acciones de Citi cayeron un 1,2% en las operaciones de la tarde.