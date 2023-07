La inteligencia artificial ya está vinculada a despidos en la industria que la creó

Hay que cambiar la forma que miramos la educación, dice experta 0:45

(CNN) -- Son muchos quienes advirtieron sobre el potencial de la inteligencia artificial (IA) para hacer desaparecer empleos durante los próximos años, pero es algo que ya está causando revuelo en una industria en la que los trabajadores alguna vez parecían invencibles: la de la tecnología.

Un número pequeño, pero creciente, de empresas de tecnología señalaron a la IA como una razón para despedir trabajadores y reconsiderar las nuevas contrataciones en los últimos meses, mientras Silicon Valley se apresura a adaptarse a los rápidos avances en la tecnología que se están desarrollando en su propio patio trasero.

Chegg, una empresa de tecnología educativa, reveló en una presentación regulatoria el mes pasado que recortaría el 4 % de su fuerza laboral —alrededor de 80 empleados— "con el objetivo de posicionar mejor a la empresa para ejecutar su estrategia de IA y crear valor sostenible a largo plazo para sus estudiantes e inversores".

El CEO de IBM, Arvind Krishna, dijo en una entrevista con Bloomberg, en mayo pasado, que la compañía espera pausar la contratación para roles que cree que podrían reemplazarse con IA en los próximos años. (Sin embargo, en una entrevista posterior con Barron's, Krishna dijo que sentía que sus comentarios habían sido sacados de contexto y enfatizó que "la IA creará más empleos de los que eliminará").

Y a fines de abril, el servicio de almacenamiento de archivos Dropbox dijo que estaba recortando alrededor del 16 % de su fuerza laboral —cerca de 500 personas— citando también a la IA.

En su informe de despidos más reciente, la empresa de reubicación Challenger, Gray & Christmas dijo que 3.900 personas fueron despedidas en mayo debido a la IA, en la primera vez que se desglosan los recortes de empleo en función de ese factor. Todos esos recortes ocurrieron en el sector tecnológico, según la firma.

Con estos movimientos, es posible que Silicon Valley no solo lidere el desarrollo de la IA, sino que también ofrezca una visión preliminar de cómo las empresas pueden adaptarse a esas herramientas. En lugar de volver obsoletos conjuntos completos de habilidades de la noche a la mañana, como algunos podrían temer, el impacto más inmediato de una nueva generación de herramientas de IA parece estar obligando a las empresas a cambiar los recursos para aprovechar mejor la tecnología, y otorgar una prima a los trabajadores con experiencia en IA.

"Durante los últimos meses, la IA ha capturado la imaginación colectiva del mundo, expandiendo el mercado potencial para nuestra próxima generación de productos impulsados por IA más rápidamente de lo que cualquiera de nosotros podría haber anticipado", escribió el CEO de Dropbox, Drew Houston, en una nota al personal anunciando los recortes de empleo. "Nuestra próxima etapa de crecimiento requiere una combinación diferente del conjuntos de habilidades, particularmente en IA y desarrollo de productos en etapa inicial".

En respuesta a una solicitud de comentarios sobre cómo se está desarrollando su realineamiento en torno a la IA, Dropbox dirigió a CNN a su página de carreras, donde actualmente está contratando para múltiples funciones centradas en "Nuevas iniciativas de IA".

Dan Wang, profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, le dijo a CNN que la IA "hará que las organizaciones se reestructuren", pero tampoco ve que las máquinas reemplacen a los humanos todavía.

"La IA, desde mi punto de vista, no reemplaza necesariamente a los humanos, sino que mejora el trabajo de los humanos", dijo Wang. "Creo que el tipo de competencia en el que todos deberíamos pensar más es que los especialistas humanos serán reemplazados por especialistas humanos que puedan aprovechar las herramientas de IA".

Una historia de dos Silicon Valley

Los despidos tecnológicos impulsados por la IA se producen en medio de recortes más amplios en la industria. Muchas empresas de tecnología se han estado reajustando a un entorno económico incierto y niveles decrecientes de demanda de servicios digitales, más de tres años después de la pandemia.

Unos 212.294 trabajadores de la industria tecnológica fueron despedidos solo en 2023, según los datos rastreados por Layoffs.fyi, superando ya los 164.709 registrados en 2022.

Pero a la sombra de esos despidos masivos, la industria tecnológica también se ha visto atrapada por el fervor de la IA e invirtió mucho en talento y tecnología.

En enero, solo unos días después de que Microsoft anunciara planes para despedir a 10.000 empleados como parte de medidas más amplias de reducción de costos, la compañía también confirmó que estaba realizando una inversión "multimillonaria" en OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT. Y en marzo, en la misma carta al personal que Mark Zuckerberg usó para anunciar planes para despedir a otros 10.000 trabajadores (después de eliminar 11.000 puestos en noviembre pasado), el CEO de Meta también describió planes para invertir fuertemente en IA.

Incluso los ingenieros de software en Silicon Valley, que alguna vez parecieron tener una demanda única, ahora parecen estar en riesgo de perder sus trabajos o perder ganancias salariales en relación a aquellos con más experiencia en IA.

Roger Lee, un fundador de startups que ha estado rastreando los despidos de la industria tecnológica a través de su sitio web Layoffs.fyi, también dirige Comprehensive.io, que examina las listas de trabajos y los datos de compensación en unas 3.000 empresas tecnológicas.

Lee le dijo a CNN que un análisis reciente de datos de Comprehensive.io muestra que el salario promedio de un ingeniero de software sénior que se especializa en inteligencia artificial o aprendizaje automático es un 12 % más alto que el de aquellos que no se especializan en esa área, un punto de datos que él denomina "la prima de la IA". El salario promedio de un ingeniero de software sénior que se especializa en IA o aprendizaje automático también ha aumentado un 4 % desde principios de año, mientras que el salario promedio de los ingenieros de software sénior en general se ha mantenido estable, dijo.

Lee señaló a Dropbox como un ejemplo de una empresa que ofrece salarios notablemente altos para los roles de IA, y citó una lista de salario base entre US$ 276.300 y US$ 373.800 para un rol de ingeniero principal de Aprendizaje Automático. (En comparación, los datos de Comprehensive.io sitúan el salario medio actual de un ingeniero de software sénior en US$ 171.895).

Aquellos que buscan prosperar en la industria de la tecnología y más allá puede que necesiten repasar sus habilidades de IA.

Wang, el profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, le dijo a CNN que a partir del último semestre de primavera, comenzó a exigir a sus estudiantes que se familiarizaran con la nueva generación de herramientas de IA generativa en el mercado. "Creo que ese tipo de exposición es absolutamente fundamental para prepararse para el éxito una vez que se gradúen", dijo Wang.

No es que todos deban convertirse en especialistas en IA, agregó Wang, sino que los trabajadores deben saber cómo usar las herramientas de IA para ser más eficientes en lo que sea que estén haciendo.

"Ahí es donde el tipo de campo de batalla por el talento realmente está cambiando", dijo Wang, "ya que la diferenciación en términos de talento proviene de formas creativas y efectivas de integrar la IA en las tareas diarias".