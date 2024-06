"House of the Dragon" se prepara para la guerra en una segunda temporada intensa

"House of the Dragon" invita a sus fans a elegir bando 0:55

(CNN) -- Si la primera temporada de "House of the Dragon" desafió a los espectadores con su vertiginosa lista de presentaciones de personajes y saltos temporales desorientadores, la segunda implica una preparación más directa hacia un gran guerra civil, donde la estrategia a menudo queda relegada a un segundo plano frente a la venganza y la emoción.



Aunque aún no es "Game of Thrones", esta precuela ahora refleja su versión bárbara de la intriga palaciega lo suficientemente bien como para haberse vuelto increíblemente buena.

Una vez más, la batalla por el trono tiene en juego "ganas o mueres", enfrentando a la reina Rhaenyra (Emma D'Arcy), su tío-esposo Daemon (Matt Smith) y sus diversas fuerzas contra la amiga de la infancia de Rhaenyra, Alicent (Olivia Cooke) y sus hijos (que resultan ser los medios hermanos de Rhaenyra), uno de los cuales, Aegon (Tom Glynn-Carney), actualmente reclama el manto de su difunto padre.

Haciendo honor al título del programa, ambos lados de este enfrentamiento entre Targaryens tienen un arsenal de dragones, que equivalen a una versión del poder aéreo de los tiempos medievales, y un elemento disuasorio de estilo casi nuclear contra comportamientos mal calculados. Si bien los dragones tardaron un tiempo en convertirse en jugadores importantes en la serie original, aquí ocupan un lugar destacado en los cálculos sobre la acción militar y rara vez decepcionan una vez desatados.

En ese sentido, mientras que otras series han buscado igualar a “Game of Thrones” en evocar espectáculo y grandeza (ninguna más que "The Lord of the Rings" en Prime Video de Amazon, cuyas deficiencias se deben más a los personajes y la historia), poco en la televisión puede realmente rivalizar con el alcance y la escala de “House of the Dragon”.

Afortunadamente, bajo la dirección del productor ejecutivo Ryan Condal (quien comparte el crédito de “creado por” con el autor George R. R. Martín), la nueva temporada se siente más limpia y más enfocada, a pesar de hacer malabarismos con los personajes existentes y agregar algunos nuevos clave.

En esencia, las mujeres todavía están al centro de la narrativa, ya que Rhaenyra, inicialmente afligida, debe lidiar con el testarudo Daemon, mientras que Alicent y su padre, Otto Hightower (Rhys Ifans), luchan por controlar a Aegon, otro gobernante débil y errático propenso a acciones y decisiones que corren el riesgo de socavar su causa.

HBO puso a disposición cuatro episodios, o la mitad de esta temporada, y ciertamente no se apresuran a colocar las piezas de ajedrez. Aún así, cada hora contiene al menos un momento asombroso, superando el listón puesto por la secuencia del parto en el episodio piloto con el primer episodio de esta temporada que no es para los débiles de corazón, y que prepara muy bien el terreno para gran parte de lo que está por venir.

"El camino hacia la victoria ahora es un camino de violencia", reflexiona Hightower, la "mano del rey", con gran seriedad.

Como la última serie de "Star Wars", "The Acolyte" nos recuerda, retroceder en el tiempo (en el caso de "House of the Dragon", unos dos siglos) en algunos aspectos significa empezar desde cero, al menos desarrollar la lealtad de la audiencia hacia los personajes y realizar un seguimiento de los acontecimientos. cronogramas elaborados y mitologías.

Después de un despegue algo complicado, "House of the Dragon" aparentemente ha alcanzado su altitud de crucero, mientras continúa dando grandes cambios creativos.

Aunque es posible que "Game of Thrones", ganadora de un Emmy, no haya logrado concretar el aterrizaje, eso claramente hizo poco para frenar la demanda de su estilo musculoso y visceral de narración.

Proseguir con la guerra de los Targaryen conlleva riesgos, tanto para los de la serie como para los responsables de hacerla. Por ahora, sin embargo, se ha convertido en un sucesor realmente digno, que permite a los amantes de la crueldad de Westeros relajarse y disfrutar del viaje.

"House of the Dragon" comienza su segunda temporada el 16 de junio a las 9 p.m. ET en HBO, que, al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery.