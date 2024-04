¿Por qué hay miles de pasajeros de un crucero varados en Barcelona?

Miles de pasajeros de un crucero están varados en Barcelona mientras las autoridades intentan solventar la situación de 69 bolivianos que no cuentan con los documentos necesarios para ingresar. MSC Cruises dijo a CNN que los pasajeros aparentemente tenían la documentación correcta cuando embarcaron en Brasil pero que luego las autoridades les informaron que sus visas no son válidas para el espacio Schengen, por lo que no han podido desembarcar en Barcelona, su destino final.