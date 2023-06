OPINIÓN | "Cuba está en la miseria; ¿cómo va a ser un Estado que apoye el terrorismo?", dice Jorge Dávila Miguel

"La primera lectura es que hay confusión. No solo por la elaboración del artículo inicial de The Wall Street Journal. Lógicamente un periódico sabe que no puede revelar las fuentes de inteligencia, pero esas fuentes se vuelven turbias a veces y se ha negado ese reporte desde el Pentágono, desde la Casa Blanca y La Habana", enfatiza el colaborador de CNN Jorge Dávila Miguel al opinar sobre el supuesto espionaje de Cuba y China contra Estados Unidos.