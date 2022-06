AMLO cuestiona a EE.UU. sobre la Cumbre de las Américas: "¿Hay gobierno mundial? No"

"No se invita a todos a la Cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países (...) ¿Quién autoriza a una nación a excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No", dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Además el mandatario aseguró que un senador de EE.UU. fue el que evitó que Cuba fuera invitado a asistir.

