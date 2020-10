Esto dice ex procurador general de México de las pruebas contra Cienfuegos que la DEA obtuvo en territorio mexicano

El ex procurador general de México, Ignacio Morales Lechuga, aseguró que las investigaciones de las autoridades estadounidenses en terrritorio nacional al ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos violan acuerdos de cooperación firmados entre los dos países en 1992. Por lo que señala que el gobierno de López Obrador debería de solicitar al vecino del norte una explicación sobre la forma en que actuó en este caso. El general Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles y enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Los cargos en contra de Cienfuegos se basan en parte en intervenciones de comunicaciones que Cienfuegos tuvo dentro de México. Nuestro compañero Rey Rodríguez entrevistó a Morales Lechuga sobre este tema y sobre el impacto que podría tener en las relaciones bilaterales la detención del militar mexicano. De acuerdo con Samuel González, fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduria de Justicia, el acuerdo de 1992 sigue en vigor. Las leyes estadounidenses, señala González, permiten hacer intervenciones de comunicaciones fuera del país, por lo que esas intervenciones tienen validez para la justicia de Estados Unidos. CNN se contactó también con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en busca de comentario sobre las declaraciones de quien fue procurador general entre 1991 y 1993 y dicen que no tienen ningún comentario.