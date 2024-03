La aspirante presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática, Corina Yoris, dijo en entrevista con Fernando del Rincón que "son horas un tanto oscuras, por no decir negras" en la realidad política venezolana. Aseguró que, aunque intentó presentar una solicitud de prórroga de registro, no solo no recibió respuesta sino que ni siquiera pudo acceder a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, señaló que mientras ella no pudo registrarse con las tarjetas de los partidos que la respaldan, otros dos partidos que ni siquiera conoce sí pudieron hacerlo.