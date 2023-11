¿Qué puedes hacer si tus fotografías íntimas caen en poder de criminales?

Una extorsión sexual o "sextorsión" es cuando un criminal intenta chantajear por tener en su poder fotografías íntimas tuyas. Mira este video para ver qué puedes hacer para protegerte. Recuerda también que en cada país existen diferentes mecanismos de las autoridades que pueden ayudar, no estás sola. Además, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) pone a tu disposición el servicio "Take it down", aunque estes fuera de Estados Unidos, si eras menor de 18 años cuando se crearon imágenes o videos de ti sexualmente explícitos, o con desnudez total o parcial, y crees que han sido o podrían ser compartidos en línea. Debes tener la imagen o video en tu dispositivo: https://takeitdown.ncmec.org/es