Perdió a su hijo por suicidio después de una estafa de 'sextorsión'. Ahora este legislador está luchando para salvar a otros adolescentes

(CNN) -- Gavin Guffey envió un mensaje a su hermano menor y amigos en la madrugada del 27 de julio del año pasado. Fue corto y críptico: el símbolo del amor en forma de corazón — <3 — sobre un fondo negro.

Minutos después, en el baño de un pasillo a unos pasos de su habitación, el joven de 17 años se disparó mortalmente. Su padre, Brandon Guffey, dice que estaba en su casa en Rock Hill, Carolina del Sur, cuando escuchó un ruido ensordecedor. Sonó como si alguien hubiera golpeado una bola de boliche contra el suelo.

Corrió al baño y encontró a su hijo mayor sangrando en el piso entre la bañera y el inodoro.

Durante semanas, la afligida familia buscó señales de cualquier cosa que se les hubiera pasado por alto. Luego descubrieron que los extorsionadores que se hacían pasar por una mujer joven le habían enviado fotos de desnudos a Gavin y le pidieron imágenes explícitas de sí mismo. Una vez que Gavin compartió fotos con ellos, lo chantajearon con la amenaza de publicarlas si no pagaba.

Gavin, sin saberlo, se había convertido en víctima de extorsión sexual, o “sextorsión”, un delito que, según advierte el FBI, se dirige cada vez más a menores de edad. Los casos de sextorsión aumentaron el año pasado, dijeron funcionarios federales en una alerta de seguridad reciente emitida en asociación con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés). Los casos están contribuyendo a una cantidad alarmante de suicidios en todo el país, según la alerta.

En el momento de la muerte de su hijo, Guffey, de 43 años, se postulaba para representante estatal en la Cámara. Seis meses después, tras una campaña ganadora, asumió el cargo. Su primera orden del día fue presentar un proyecto de ley estatal para criminalizar el tipo de estafa que condujo a la muerte de su hijo.

Sus compañeros legisladores de la Cámara aprobaron por unanimidad el proyecto de ley el mes pasado. Los senadores estatales aprobaron la legislación este jueves —llamándola "Ley de Gavin"— mientras un lloroso Guffey observaba desde las cámaras del Senado.

Según la ley, los estafadores que extorsionen a un menor o a un adulto en riesgo enfrentarán hasta 5 años de prisión por la primera ofensa.

Se espera que los legisladores envíen pronto el proyecto de ley al gobernador Henry McMaster para que se convierta en ley.

Durante semanas, la familia trató de desentrañar el misterio que rodeaba su muerte

Guffey y su esposa, Melissa, han pasado meses tratando de desentrañar el misterio que rodea a la muerte de su hijo.

En las semanas posteriores al funeral, los estafadores bombardearon a Guffey y a su hijo menor, Coen, de 16 años, con mensajes de Instagram exigiendo dinero a cambio de las fotos íntimas de su hijo. Un mensaje, enviado a la bandeja de entrada de Instagram de Guffey el 20 de agosto, el día en que Gavin habría cumplido 18 años, lo indignó.

"Decía, '¿te dije que tu hijo rogó por su vida?', con un emoji de cara sonriente", dice Guffey. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley le dijeron que no respondiera, pero él dice que le tomó cada onza de fuerza que tenía para ignorarlo. Él cree que los estafadores revisaron la lista de amigos de Gavin en las redes sociales y enviaron mensajes a todos con un apellido similar, incluyendo al sobrino de Guffey.

La familia no tenía acceso a la computadora ni al iPad de Gavin: los investigadores se los llevaron como parte de la investigación sobre su muerte, dice Guffey. Empezó a reconstruir los últimos días de su hijo usando mensajes de los estafadores e información compartida por los investigadores. Descubrió que los estafadores usaban una función de modo de desaparición que elimina los mensajes tan pronto como el destinatario sale del chat.

“Utilizaron estos mensajes que desaparecen. Para que los menores se sientan seguros en la tecnología. De lo que no se dan cuenta es que alguien tiene otro dispositivo grabando ese dispositivo”, dice.

Gavin había usado Venmo para enviar a los estafadores US$ 25 —todo el dinero que tenía en su cuenta— y pidió más tiempo.

“Él les decía que les daría más dinero, por favor no envíen estas imágenes… no les importó”, dice Guffey. “Creo que en su mente era demasiado, y no sabía cómo superaría eso”.

En un correo electrónico a CNN, un portavoz del FBI en Columbia, Carolina del Sur, dijo que no se han realizado arrestos en el caso. Se negó a proporcionar información adicional, citando una investigación en curso.

La sextorsión apunta a miles de adolescentes cada año, dice el FBI

Los esquemas de sextorsión ocurren principalmente en línea.

En 2022, las agencias de aplicación de la ley recibieron más de 7.000 reportes relacionados con la sextorsión en línea de menores, dicen funcionarios federales. Casi la mitad de ellos resultaron ser víctimas, la mayoría de ellos hombres jóvenes. Más de una decena de las víctimas de sextorsión se suicidaron, dice el FBI.

Los depredadores suelen engañar a sus jóvenes víctimas masculinas haciéndoles creer que están hablando con mujeres de su misma edad, las persuaden para que envíen fotos y videos explícitos y amenazan con publicar esas imágenes si no se envía un pago.

Los jóvenes son más impulsivos porque no sopesan los riesgos y las consecuencias de la misma manera que los adultos, dice el Dr. Carl Fleisher, experto en psiquiatría de niños y adolescentes, en un artículo de UCLA Health. Sus habilidades de juicio y toma de decisiones están subdesarrolladas porque la corteza prefrontal, el centro de control ejecutivo del cerebro, no está completamente desarrollada hasta mediados de los 20 años, dice Fleisher.

“Este crimen comienza cuando los jóvenes creen que se están comunicando con alguien de su misma edad que está interesado en una relación…”, dice el FBI. “La vergüenza, el miedo y la confusión que sienten los menores cuando quedan atrapados en este ciclo a menudo les impide pedir ayuda o denunciar el abuso”.

En su sitio web, el FBI les recuerda a los adolescentes que los estafadores se aprovechan de su miedo. Los instó a denunciar las sextorsiones porque no son ellos los que están cometiendo un delito.

Las estafas de sextorsión han aparecido cada vez más en los titulares de todo el país. Pero las fuerzas del orden están contraatacando.

Mark Totten, fiscal federal del distrito occidental de Michigan, anunció este mes que tres hombres serán extraditados de Nigeria por presuntamente extorsionar a adolescentes. Uno de los hombres será acusado de causar la muerte de Jordan DeMay, de 17 años, quien se suicidó en marzo de 2022 como resultado de sextorsión.

Y en diciembre, la policía de Los Ángeles arrestó a un sospechoso en el caso de Ryan Last, de 17 años, quien se suicidó en febrero de 2022 en San José, California, horas después de haber sido víctima de una estafa similar de sextorsión.

El hijo de Guffey era un espíritu libre al que le gustaba hacerle bromas a su padre

Guffey sabe muy bien el costo emocional que la sextorsión tiene en las familias. Casi un año después, todavía está luchando con lo que sucedió en su casa esa mañana.

Recuerda acunar a su hijo, pensando que se había caído y golpeado la cabeza mientras estaba en el baño. Recuerda haber vislumbrado su pistola en el suelo y haber olido la pólvora. Dice que nunca olvidará su dolor y confusión cuando se dio cuenta de que su hijo se había suicidado.

“Era un caso perdido, no sabía qué hacer”, dice. “Mi pensamiento inicial fue, esto es mi culpa, dejé el arma afuera”.

Gavin amaba el patinaje y el arte, y tenía calcomanías de dinosaurios y sus personajes favoritos, Spider-Man y Deadpool, pegados en el tablero de su automóvil.

El día de su muerte, llegó por correo un paquete dirigido a él. Gavin había encargado una bandera con la cara del rapero Ye, antes conocido como Kanye West, sobre un fondo de colores negro y dorado. Tenía las palabras, "No te pisotees" en él.

Guffey se ríe del recuerdo.

“Gavin me trolleaba constantemente. Soy un tipo bastante conservador y Gavin era más un niño liberal”, dice. “Pero siempre animo a mis hijos a pensar por sí mismos y a ser ellos mismos. Mientras estén pensando, eso es lo más importante”.

La bandera cuelga en su oficina. Es un iniciador de conversación que siempre lleva a discusiones sobre su hijo y los peligros que las estafas de sextorsión representan para los adolescentes.

Guffey describe la sextorsión como un delito lucrativo que ha atraído a estafadores internacionales y locales por igual.

“Si puedes extorsionar a 10 adolescentes que no van a decir nada por US$ 100 cada uno, y hacer todo eso con una imagen que obtuviste de una menor, es bastante simple”, dice. “Y los adolescentes, cada vez que ven que reciben esa atención (de una menor), no necesariamente están pensando”.

Tiene un mensaje para otros adolescentes: el mañana te necesita

Guffey consideró brevemente renunciar a su papel como representante estatal para tratar de cazar a los estafadores.

“Mi esposa dijo, ‘absolutamente no. Eres una de las pocas personas que tiene una voz que puede ser escuchada y realmente marcar la diferencia”, dice. “Y en ese momento, tuve que decidir: ¿Es más importante concentrar mis esfuerzos en encontrar al individuo responsable de la muerte de mi hijo? ¿O es más importante difundir el mensaje y evitar que otra familia tenga que sentir este dolor?”.

Ha hecho de este último una parte importante de su plataforma legislativa. Tiene tatuado el último mensaje de su hijo en su brazo izquierdo. Cada vez que sus compañeros legisladores firmaron su proyecto de ley, les dio un broche de solapa con un símbolo similar.

En los días en que Guffey necesitaba un impulso de fuerza, se deslizaba en las Vans blancas de Gavin. Las zapatillas, garabateadas con líneas negras y un garabato de Spider-Man, lo hicieron sentir que podía con cualquier cosa.

“Siento que él (Gavin) querría que tratara de salvar a más niños de tener que sentirse como él se sintió en ese momento”, dice.

El objetivo de Guffey, dice, es hacer que los estafadores de sextorsión lo piensen dos veces antes de atacar a los niños en Carolina del Sur.

En el funeral de Gavin, sus amigos pusieron pegatinas de sus personajes de historietas favoritos en su ataúd. También fueron a su parque de patinaje favorito y pintaron con aerosol una roca con un dinosaurio y el símbolo <3, junto con un mensaje para otros jóvenes: “El mañana te necesita”.

Guffey dice que espera que los adolescentes recuerden ese mensaje cada vez que enfrenten desafíos.

Cómo obtener ayuda

Llama al 1-800-273-8255 en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. Puedes obtener más información sobre sus servicios aquí, incluida su guía sobre qué hacer si se identifican señales suicidas en las redes sociales. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide.

Mira aquí los sitios web y líneas de ayuda a los que se puede recurrir en la mayoría de países de América Latina y España.