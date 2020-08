El profesor de Gestión Internacional en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Mauro Guillén, asegura que lo principal es prepararse de cara al futuro, ya que «la fortuna siempre favorece al que está preparado». En entrevista con Jose Antonio Montenegro, el especialista habla sobre su nuevo libro «2030: How Today’s Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything».