Hasta el año 1880, el aborto era legal en EE.UU. Conoce la historia de Roe vs. Wade

Un borrador filtrado esta semana sugería que la Corte Suprema podría anular el caso Roe Vs. Wade y eliminar el derecho al aborto en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el origen ese fallo? Este informe lo llevará hasta el siglo XIX, cuando el aborto se consideraba legal en el país, según el libro "When Abortion Was a Crime", de Leslie Reagan, y explica la historia del acalorado debate.