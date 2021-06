Bonny Cepeda asegura que no eran ciertas sus declaraciones sobre que había cobrado US$ 60.000 dólares por una presentación durante en una fiesta de cumpleaños de Nicolás Maduro. Según el cantante de merengue, sus palabras se debieron a la presión de estar siendo entrevistado «por cuatro personas de una manera agresiva». Cepeda ahora dice que fue un error actuar para el cuestionado presidente de Venezuela y que no se le pagó por esa actuación.