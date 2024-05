En opinión de la diputada electa Walkiria Chandler, la propuesta del presidente electo, José Raúl Mulino, de cerrar el paso a migrantes por el Darién es geográficamente complicado, ya que no se puede hacerlo en un bosque tropical. Señal que se necesita conciliar con otros países porque no es un tema que afecte solo a Panamá. Agrega que se debe entender que la gente migra porque tienen problemas en su país de origen, no porque ellos quieran.