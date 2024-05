El análisis del triunfo de José Raúl Mulino en Panamá 4:06

(CNN) -- El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves durante su proclamación por parte de la Junta Nacional de Escrutinio, que empezará un proceso de repatriación para frenar la migración irregular que entra por la selva del Darién con rumbo a Estados Unidos.

"Panamá y nuestro Darién no es una ruta de tránsito. No señor, esa es nuestra frontera", dijo Mulino en su discurso de proclamación, al ser electo como nuevo presidente por los próximos cinco años. Agregó que hará un esfuerzo "para terminar la odisea del Darién, que no tiene razón de ser".

El presidente electo, que tomará posesión el 1 de julio, explicó al referirse sobre el cierre de la frontera, lo que quiere decir es que iniciará "con ayuda internacional un proceso de repatriación con todo el apego a los derechos humanos".

"Para que sepan los de allá y los que quisieran venir, que aquí el que llega, se va a devolver a su país de origen", advirtió Mulino, quien el martes mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken. En la llamada hablaron, entre otros temas, acerca de “la importancia de trabajar para gestionar la migración de manera segura y humana”, según informó la Embajada de ese país en Panamá.

Propuestas polémicas

El discurso de José Raúl Mulino durante su proclamación duró casi media hora, tiempo en el que dio detalles de cómo, según dijo, sería su mandato, principalmente para atender retos y temas polémicos en el país.

Uno de ellos, la propuesta para garantizar agua para la navegación por el Canal de Panamá, para lo cual, reveló, busca reunirse, "lo antes posible", con el administrador de la vía interoceánica Ricaurter Vásquez.

"La Constitución ordena que es la Junta Directiva del Canal la que debe proponer al Ejecutivo las leyes que definan límites y cuencas, y volver a pasar Río Indio al Canal de Panamá, para lo que les compete a ellos poder hacer esa tunelación, que es lo que me han dicho que van a hacer y ponerle agua al lago. El canal es único, es nuestra escencia de nación", argumentó el presidente electo.

La creación de un embalse con el Río Indio, como fuente hídrica para el Canal de Panamá, es un tema del que varias organizaciones campesinas han advertido su rechazo al considerar que se pone en riesgo un recurso valioso como el agua.

Otro de los temas polémicos que mencionó Mulino en su discurso fue la Caja de Seguro Social, cuyo sistema de pensiones y jubilaciones está en crisis. Al respecto, tratará de construir "un mínimo de consenso antes de enviar el proyecto que presentará el Ejecutivo a la Asamblea", según remarcó.

Consensos

Ante estas y otras decisiones que deberá asumir, en su discurso José Raúl Mulino anunció a sus adversarios políticos que los convocará muy pronto, luego del 1 de julio, día de su toma de posesión, "para una conversación en la Presidencia de la República, para forjar un mínimo de consenso".

El presidente electo en los comicios del pasado domingo 5 de mayo, destacó el índice de participación en las pasadas elecciones, y felicitó a los que llamó "fuerza independiente".

"Veinte diputados que me da a mí mucha esperanza. Les extiendo una mano para trabajar juntos las cosas positivas para el país", añadió.

Mulino, quien fue proclamado para gobernar Panamá hasta el 30 de junio de 2029, se declaró como "un presidente proempresa privada", a través de la cual prometió, se generarán empleos.