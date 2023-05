"Ustedes ponen a Lasso como víctima, acorralado por los opositores, que no tuvo ni un minuto de tranquilidad. No es verdad. Él tuvo mucha tranquilidad. Al principio tuvo un proceso exitoso de vacunación contra el covid-19, luego un gobierno desastroso. Siempre tuvo el apoyo obsceno de toda la prensa hegemónica y los grupos de poder, y de la misma embajada de Estados Unidos", dice el expresidente de Ecuador Rafael Correa, desde Bruselas, Bélgica, comentando la crisis política en Ecuador luego de la "muerte cruzada" firmada por el presidente Guillermo Lasso. Correa insiste en que la "conmoción interna" que citó Lasso al decretar la disolución de la Asamblea Nacional "no existe". También dice que su movimiento no tiene la capacidad de organizar movilizaciones y descarta violencia en las calles debido a la impopularidad de Lasso y a que los ecuatorianos "saben que está la salida del voto popular".