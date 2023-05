Última hora de Guillermo Lasso y la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador, en vivo

Lasso se defendió ante la Asamblea Nacional, en el primer día del juicio político

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se defendió este martes ante la Asamblea Nacional en el juicio político que enfrenta por su supuesta participación en el delito de peculado.

"Esta es la mayor prueba de templanza para los demócratas de este país", sostuvo el mandatario al principio de su intervención. Y añadió que el proceso en la Asamblea Nacional le ha dado la oportunidad de "desplegar el talante democrático que este país verdaderamente necesita".

Luego cuestionó el caso que enfrenta y dijo que llegó ante el Congreso del país "para hacer algo que a lo largo de este proceso no se ha hecho: ejercer a través de mi presencia la reverencia que exigen nuestras leyes y nuestras instituciones".

Más adelante, Lasso señaló a los legisladores que lo han acusado de ser "antilegisladores": "Los acuso de dejar de ser legisladores... Ustedes no crean leyes, las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperla para su propia conveniencia".

Posteriormente aseveró que "lo que está en juego no es la viabilidad de un gobierno, sino del Ecuador como estado. Nos estamos jugando el alma de nuestra democracia, con sus reglas de conducta e instituciones".

