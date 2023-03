No se necesita haber sido testigo de primera mano del tiroteo en la escuela de Nashville para tener una respuesta traumática a él. Si su hijo ha visto o escuchado sobre la tragedia, los expertos en salud dicen que es fundamental hablarle al respecto. En el Minuto de Salud, Clara López tiene más información sobre cómo los padres pueden iniciar esta difícil conversación con sus hijos. La terapeuta Jody Baumstein dice que a veces los niños no estarán listos para hablar sobre sus sentimientos o pueden necesitar tomar descansos de la conversación. Baumstein también dice que pueden liberar esa emoción a través de otros medios, ya sea la música, el movimiento, la danza o el arte, y agrega que hay muchas maneras de expresar esa emoción, no solo hablar de ella.