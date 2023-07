Varios estrategas políticos analizan los nuevos detalles en los casos judiciales contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. "No me gustaría pensar que las instituciones no están funcionando dentro de nuestro orden y ley", dice Rocío Vélez, estratega republicana, ante la pregunta de si es independiente el Departamento de Justicia de EE.UU. María Cardona, estratega demócrata, defiende la importancia de investigar este tipo de casos, sin importar si los señalados son políticos.