¿Gana más dinero tu compañero de trabajo que tú? Esto es lo que debes hacer

Que te paguen menos que a un colega no debería ser la única razón por la que dices que te mereces más

(CNN) - Hablar sobre el monto de tu salario solía ser considerado tabú en las relaciones laborales. Sin embargo, ahora es más aceptable hablar de dinero para ayudar a los trabajadores a conocer mejor su valor al negociar salarios y aumentos.

Pero, ¿qué deberías hacer cuando descubras que un colega está ganando más dinero que tú por hacer el mismo trabajo?

Respira profundo y comienza a investigar

"Olvídate de lo emocional", dice Olivia Jaras, una entrenadora de negociación salarial. "Cuando atraviesas una reacción tan visceral y emocional ante la situación, la negociación o el intento de negociación tiende a fracasar", sugiere.

Ella recomienda elaborar dos planes.

El primero es pedir un aumento. Pero debes estar preparado. Que te paguen menos que a un colega no debería ser la única razón por la que dices que te mereces más. Necesitas armar el caso independientemente de lo que otros están ganando.

Comienza haciendo una investigación para determinar tu valor: descubre qué hacen otras personas en tu posición en otras compañías, reúne evidencia del valor que has aportado a la empresa y enumera tus obligaciones laborales para ver si han evolucionado desde que comenzaste.

"Lo que a menudo encuentras, particularmente si estás mal pagado, es que tu posición ha cambiado significativamente desde la última vez que se revisó", dijo Jaras.

Después de haber investigado y llegar a un número que consideres que representa tus contribuciones y calificaciones, organiza una reunión con tu jefe para presentar tu caso de aumento salarial.

"La mayoría de los empleadores quieren pagar de forma justa", dijo Cheryl Pinarchick, abogada laboral y socia de la firma de abogados Fisher Phillips, que representa a empleadores. También es la copresidenta del Grupo de Práctica de Equidad de Pagos de la firma. "Si crees que no te están pagando de manera justa, debes ir a la compañía y plantear el problema", subraya.

El segundo plan es considerar otras opciones. Comienza por actualizar su currículum vitae, investigar el mercado de trabajo y llegar a empleadores potenciales. "Encuentra otra oportunidad que te ofrezca una opción de carrera distinta o, al menos, que te ayude a generar contactos cuando pases por el proceso de negociación", dice Phillips.

Nombra nombres

Los expertos estuvieron de acuerdo en que generalmente no es una buena idea nombrar a la persona que te dijo cuánto gana. Al menos, no al principio.

"Si lo haces por lo que dijo la otra persona, eso no es lo más importante", dijo Jaras. La idea es defender el dinero en función de tus propias calificaciones y méritos, no solo porque alguien está ganando más.

Hay razones legales que podrían justificar por qué estás ganando menos que un compañero: la otra persona tiene responsabilidades adicionales de las que no tienes conocimiento, ha tenido un mejor desempeño en su trabajo o tiene más experiencia.

Si decides nombrar al compañero de trabajo, hazlo al final de la conversación, después de que hayas detallado todos los hechos que demuestran que mereces un aumento de sueldo, recomendó Joel Garfinkle, asesor de ejecutivos y autor de "Get Paid What You Worth" ("Gana lo que vales", en español).

Conoce tus derechos

A veces puede haber una buena razón por la que un compañero de trabajo gana más. Pero también es posible que seas víctima de discriminación. Si ese es el caso, tiene derechos legales.

La Ley Federal de Igualdad Salarial exige que los empleadores paguen por igual a hombres y mujeres que realizan un trabajo sustancialmente similar.

Las protecciones legales adicionales prohíben la discriminación salarial por motivos de raza, religión, origen nacional, edad o discapacidad.

Ciertos estados y ciudades también han aprobado leyes que prohíben que los empleadores pregunten sobre el historial salarial.

Si sientes que eres discriminado, acude primero al departamento de recursos humanos de tu empleador, dijo Pinarchick. Cuenta sus preocupaciones y solicita que la empresa realice una investigación.

También hay leyes que protegen a los trabajadores que hacen una queja legítima contra represalias.

"Mientras la queja se presente de buena fe, estás protegido", dijo el abogado de empleo Alex Granovsky.