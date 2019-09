Él tuiteó con odio hacia ella. Ella demandó. Entonces ella lo conoció

(CNN) — Cuando el torrente de odio golpeó por primera vez, Taylor Dumpson se acurrucó en posición fetal y se meció, incapaz de hablar.

Luego, se aseguró de nunca estar sola en caso de que las personas que colgaban plátanos en sogas y la atacaran en línea decidieran atacarla en persona.

“Estaba aterrorizada. No sabía quiénes eran estas personas. No sabía dónde estaban. No sabía si vendrían a buscarme”, dijo Dumpson a CNN en una entrevista exclusiva.

Y finalmente, ella decidió defenderse.

No con amenazas propias o uniéndose a la horda, sino demandando por justicia. Su búsqueda para desafiar a los trolls anónimos condujo a algo que nadie predijo: una disculpa personal.

“La gente piensa en las protestas y la defensa o el lobby o cosas diferentes”, dijo Dumpson sobre formas de luchar contra el odio. “Pero el litigio también puede ser una herramienta para el cambio social”, dijo.

El neonazi Andrew Anglin había alentado a los trolls a atacar a Dumpson después de su histórica victoria en mayo de 2017 como la primera presidenta afroamericana de un cuerpo estudiantil en la Universidad Americana de Washington. Era negra, era una mujer y sobresalía en la universidad, todo lo que odian los supremacistas blancos.

Anglin no respondió a la demanda en su contra y su sitio web neonazi Daily Stormer, muy visitado, incluso cuando se emitió una sentencia de 725.000 dólares contra él, el sitio y otro troll, dinero que Dumpson nunca verá. Y nunca se identificó a nadie como el autor de los plátanos linchados alrededor del campus de la UA, un claro recuerdo del pasado racista asesino de Estados Unidos y una táctica de intimidación.

Pero una de las personas que tuitearon odio hacia ella no eludió la justicia, sino que se ofreció a arrepentirse.

El hombre blanco en su adolescencia tardía del Noroeste del Pacífico decidió que tenía que hacer las paces. Sus ataques estuvieron lejos de ser los peores que recibió Dumpson, pero él fue el único que asumió la responsabilidad.

Dumpson quería que alguien, una persona real que no se escondiera detrás de un avatar o se escabulle por el campus, se responsabilice por el terror muy real que había soportado de los enemigos anónimos. Fue diagnosticada con trastorno de estrés postraumático debido al torrente de abuso que sufrió. Ella quería algo parecido al cierre.

Pero ella también cree en la justicia restaurativa. La posibilidad de que ella y su troll se conozcan podría crear una oportunidad para que otro ser humano cambie de opinión.

“Necesitaba que entendiera esto: soy una persona real. Tengo sentimientos reales. Tienes impactos reales”, dijo.

“No son solo palabras y no solo estás escribiendo cosas malas. Es más grande que eso”, dijo.

Ella acordó no nombrar o avergonzar al hombre públicamente. Tampoco reveló las palabras que intercambiaron cuando finalmente se sentaron cara a cara.

Apenas hablaba de cómo se sentía.

“Fue un momento difícil”, dijo. Pero valió la pena.

“Es por eso que pude mirarlo a los ojos y es porque tengo la verdadera creencia de que las personas pueden cambiar”. Dumpson dijo. “He tenido que recordarme a mí misma, tengo que creer eso porque si no lo hiciera, entonces serían ellos los que ganarían”.

Ni Anglin ni el hombre que se disculpó con Dumpson respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN.

Dumpson dejó Washington después de graduarse y obtuvo un lugar en la escuela de leyes en una ciudad diferente.

Ella espera que su torturador y otros como él detengan su hostigamiento para siempre.

“Aunque seas un supremacista blanco, aunque seas un neonazi, aunque pienses así, no creo que siempre vayas a pensar así”, dijo. “No creo que tenga que ser así”.

Su caso podría sentar un precedente. Ella ganó el argumento de que, al igual que el acoso físico, el acoso en línea también puede interferir con los derechos civiles, como el derecho a recibir educación.

“Según nuestro conocimiento, esta es la primera decisión judicial en el país que ha sostenido que el acoso en línea puede interferir con las actividades públicas”, dijo David Brody, abogado del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la Ley que apoyó el caso de Dumpson.

“Las leyes de derechos civiles no se detienen donde comienza la nube”.

Más de dos años después de que comenzó, el odio sigue a Dumpson y todavía está nerviosa, dijo.

Y hay partes de su vida que ha perdido para siempre, como que había planeado comenzar su liderazgo de los estudiantes de la Universidad Americana.

“No tuve la oportunidad de enviar un correo electrónico al cuerpo estudiantil sobre ‘Hola, bienvenido. Me alegra ser su presidente del gobierno estudiantil’. No, fui yo enviando una notificación al cuerpo estudiantil sobre: “Hola, ocurrió un crimen de odio en el campus. Fui blanco de él, pero esto es lo que haremos para seguir avanzando”.

Está orgullosa de cómo decidió responder, no encogerse sino tratar de marcar una diferencia para mejor.

“Para mí, el litigio fue mi aplauso de apoyo”, dijo.

Ella tiene un pequeño consejo para cualquiera que haya experimentado ser trolleado en línea.

“Es traumático y pasa factura. Creo que lo más importante es proteger tu paz”.