ANÁLISIS | El intento de Trump de privar de sus derechos a millones de personas al amenazar la democracia no irá a ninguna parte en la Corte Suprema

US President Donald Trump holds up his fist as he leaves the stage at the end of a rally to support Republican Senate candidates at Valdosta Regional Airport in Valdosta, Georgia on December 5, 2020. - President Donald Trump ventures out of Washington on Saturday for his first political appearance since his election defeat to Joe Biden, campaigning in Georgia where two run-off races will decide the fate of the US Senate. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

(CNN) — Los repetidos desafíos legales sin mérito a los resultados de las elecciones del 3 de noviembre por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados han enviado un mensaje fundamental: millones de votos emitidos por sus compatriotas estadounidenses no valen nada.

Los abogados de Trump han abogado por la privación del derecho al voto a gran escala, incluso en Pensilvania. Hasta ahora, no han logrado convencer a los tribunales del país.

La Corte Suprema rechazó el martes uno de los casos de Pensilvania con una sola sentencia. Esa acción del tribunal superior no tuvo explicación, pero reforzó un patrón de jueces del tribunal inferior que rechazaba una serie de apelaciones infundadas.

Las frívolas demandas reflejan el perdurable desprecio de Trump por los valores democráticos y además amenazan con infectar la psique estadounidense al arrojar incesantemente dudas sobre una elección justa que ganó Joe Biden.

Si bien la Corte Suprema guardó silencio a ese respecto el martes, otros jueces federales y estatales han escrito advertencias sobre la afrenta de la campaña de Trump a la confianza pública en las elecciones. La oportunidad para más apelaciones está disminuyendo, ya que el martes fue una fecha límite de «puerto seguro» para la certificación estatal de los recuentos electorales.

publicidad

«Las elecciones libres y justas son el alma de nuestra democracia. Los cargos de injusticia son serios. Pero calificar una elección como injusta no significa que sea así. Los cargos requieren acusaciones específicas y luego pruebas. No tenemos ninguna de las dos», escribió el juez de apelación de Estados Unidos el mes pasado, rechazando un desafío de Trump a los votos en Pensilvania.

«La democracia depende de contar todos los votos legales con prontitud y finalmente, no dejarlos de lado sin pruebas de peso», agregó Stephanos Bibas, una magistrado designado por Trump en 2017 para la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos. «El público debe tener confianza en que nuestro Gobierno honra y respeta sus votos».

Amenazas contra funcionarios por supuesto fraude electoral 2:33

Los desafíos sin mérito de Trump en la Corte

La campaña de Trump y sus sustitutos se han dirigido a estados en los que la elección estaba cerrada, pero como observó Bibas, el recuento final no fue tan ajustado en Pensilvania: Biden ganó por aproximadamente 81.000 votos entre los casi 7 millones de votos emitidos.

Otros jueces estatales y federales que escuchan las impugnaciones de Trump, por ejemplo en Wisconsin y Michigan, también han entrelazado sus opiniones con preocupaciones sobre las solicitudes «sin precedentes» e «impresionantes» de dejar de lado los votos de millones de ciudadanos que votaron creyendo que contarían.

Cuando un juez federal en Georgia desestimó el lunes una denuncia presentada por el abogado Sidney Powell, un aliado de Trump, el juez dijo que los contendientes querían «quizás el alivio más extraordinario jamás buscado en cualquier tribunal federal en relación con una elección. Quieren este Tribunal para sustituir su juicio por el de dos millones y medio de votantes de Georgia que votaron por Joe Biden, y no estoy dispuesto a hacerlo».

El sábado pasado, un panel de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de EE.UU. rechazó una apelación de Trump en otra demanda relacionada con su derrota en Georgia. El panel declaró que carecía de jurisdicción para escuchar una queja estatal que de todos modos era discutible.

«Esta apelación se basa en uno de los principios más fundamentales de los tribunales federales: nuestra jurisdicción limitada. Los tribunales federales no están constituidos como ejecutores independientes de la Constitución y las leyes», escribió el juez William Pryor para el panel de tres jueces. Agregó que «cuando alguien demanda en un tribunal federal, él tiene la carga de probar que su demanda cae dentro de nuestra jurisdicción … (Lin Wood) no cumplió con esta carga».

Incluso si la disputa cayera dentro de su ámbito federal, Pryor agregó: «Debido a que Georgia ya ha certificado sus resultados, las solicitudes de Wood para retrasar la certificación y comenzar un nuevo recuento son discutibles». Pryor, así como la jueza Barbara Lagoa, también en el panel del 11 ° Circuito, habían sido promocionados por Trump en el pasado como posibles candidatos a la Corte Suprema.

La Corte Suprema desafía las expectativas de Trump

Trump ha sugerido que podría prevalecer si la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera una disputa electoral.

En septiembre, instó a que se actuara rápidamente sobre su nueva designada, la jueza Amy Coney Barrett, para que los jueces no pudieran llegar a un punto muerto 4-4. El Senado controlado por los republicanos aprobó rápidamente a Barrett, a pesar de las protestas de los demócratas del Senado, para suceder a la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg.

El martes, antes del fallo, Trump volvió a insistir erróneamente en que había ganado las elecciones y se refirió a un posible papel de la Corte Suprema en su esfuerzo por revertir el resultado que favorece a Biden: «Veamos si alguien tiene el coraje o no, ya sean legisladores o legislaturas o un juez de la Corte Suprema o varios jueces de la Corte Suprema», dijo Trump.

Hasta la acción del martes, en un caso de Pensilvania presentado por el representante Mike Kelly y otros republicanos, Barrett no había votado en una disputa electoral.

La apelación de Kelly buscó invalidar los votos ausentes emitidos según los procedimientos establecidos por una ley estatal de 2019. La Corte Suprema de Pensilvania desestimó la demanda. Los jueces dijeron que la denuncia contra la ley de un año se había presentado demasiado tarde.

Al instar a los magistrados del tribunal superior a que dejen en pie la decisión de Pensilvania, los funcionarios de Pensilvania dijeron que los republicanos estaban pidiendo a «este Tribunal que emprenda una de las invocaciones más dramáticas y perturbadoras del Poder Judicial en la historia de la República… La confianza pública en nuestro orden constitucional resultante del ejercicio de este tipo de poder judicial sería incalculable».

Los jueces no dijeron nada porque desestimaron el caso y sus votos individuales no fueron revelados. A veces, en tales órdenes, los jueces disienten sin hacer públicos sus puntos de vista, por lo que es difícil saber en este punto si Barrett o cualquier otro juez no se unió a la mayoría.

El tribunal superior se había asegurado de que todas las presentaciones en el caso Kelly estuvieran listas para el martes, la fecha límite de «puerto seguro». La ley federal establece otros plazos previos al conteo final del Congreso, el 6 de enero, incluido el próximo lunes 14 de diciembre, cuando se reunirán los electores estatales. Pero los resultados certificados por el «puerto seguro» del martes están protegidos de cualquier desafío.

La Corte Suprema sobre los desafíos de Trump

Antes de las elecciones del 3 de noviembre, una mayoría de la Corte Suprema había intervenido en algunas disputas de las boletas estatales.

El 26 de octubre, la noche en que se confirmó a Barrett, un tribunal de ocho jueces emitió una opinión que limitaba el conteo de boletas por correo en Wisconsin. El juez Brett Kavanaugh, designado por Trump en 2018, señaló en ese momento una apertura a algunos argumentos de la campaña de Trump.

Por una votación de 5-3, la mayoría conservadora de la corte superior rechazó los argumentos del Comité Nacional Demócrata para permitir una extensión para el conteo de las boletas ausentes de Wisconsin más allá del día de las elecciones, como había decretado un juez de primera instancia de Estados Unidos. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que el juez de distrito de Estados Unidos se había entrometido erróneamente en un asunto legislativo estatal.

Kavanaugh escribió una opinión concurrente que atrajo especial atención por citar parte del caso Bush v. Gore de 2000 en relación con el escrutinio de la corte federal de las decisiones electorales estatales y por referirse al «caos y sospechas de irregularidades que pueden sobrevenir si llegan miles de boletas ausentes después del día de las elecciones y potencialmente cambiar los resultados de las elecciones».

La jueza Elena Kagan, en desacuerdo, criticó la noción de que los votos emitidos legítimamente «cambiarían» los resultados. Ella dijo: «(T) aquí no hay resultados para ‘cambiar’ hasta que se cuenten todos los votos válidos. Y nada podría ser más ‘sospechoso’ o ‘inapropiado’ que negarse a contar los votos una vez que el reloj marca las 12 en la noche de las elecciones. De lo contrario, especialmente en estos tiempos conflictivos, es perjudicar el proceso electoral».