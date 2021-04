Testimonio desgarrador de los vecinos de Floyd por juicio a Chauvin 3:48

(CNN) — Un experto en uso de la fuerza del Departamento de Policía de Los Ángeles declaró el miércoles que el exagente Derek Chauvin usó «fuerza letal» al mantener su rodilla sobre el cuello de George Floyd durante más de 9 minutos en una situación en la que no era necesario el uso de la fuerza.

Durante su segundo día en el estrado, el sargento Jody Stiger dijo que la presión del peso de Chauvin en la nuca de Floyd podría haber causado una «asfixia postural» potencialmente letal.

«Estaba en posición boca abajo. No se resistía. Estaba esposado. No intentaba evadirse. No intentaba resistirse», dijo Stiger sobre Floyd. «Y la presión (…) que estaba siendo causada por el peso corporal podría causar asfixia postural que podría causar la muerte», agregó.

Los peligros de esta técnica se conocen hace al menos 20 años

Stiger declaró que desde hace el menos 20 años las fuerzas del orden conocen los peligros de la asfixia postural.

El experto dijo al jurado que «no se debería haber utilizado la fuerza» en un contexto en el que tres agentes sujetaban a Floyd y otros dos estaban allí de pie.

A Chauvin también se lo ve en el video de una cámara corporal agarrando los dedos de Floyd en un intento de infligirle dolor para que obedezca, dijo Stiger a la corte. Se le preguntó qué pasaba si Floyd no podía obedecer.

«En ese momento es solo dolor», respondió Stiger.

Stiger subió al estrado el miércoles cuando el juicio entró en su octavo día de testimonios. Los fiscales están abordando las acciones de Chauvin el 25 de mayo de 2020 con una serie de expertos policiales que declararon sobre la capacitación adecuada de los agentes. Dos investigadores de la Oficina de Detención Criminal de también declararon sobre lo que hallaron en el caso de Chauvin.

Testigo del arresto de Floyd: Un hombre estaba siendo asesinado 4:02

Testimonios contrarrestan argumento de la defensa

Los testimonios de esta semana contrarrestaron el argumento de la defensa de que Chauvin «hizo exactamente lo que había sido entrenado para hacer» cuando sujetó a Floyd. Los fiscales han tratado de mostrar que hizo un uso excesivo e irrazonable de la fuerza y que tenía una «mente depravada» sin consideración por la vida humana.

Este enfoque en las políticas y la capacitación de la policía llega luego de una primera semana de testimonios que estuvieron centrados en lo que le sucedió a Floyd en su último día. La evidencia presentada incluyó teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y cámaras corporales de la policía.

También se recogió el testimonio de transeúntes consternados, descripciones de los paramédicos y el supervisor de la policía que acudió al lugar y las propias declaraciones de Chauvin sobre lo sucedido.

Testimonios impactantes en segundo día de juicio contra Chauvin 3:28

Chauvin, de 45 años, se declaró inocente de homicidio intencional sin premeditación, de homicidio involuntario en segundo grado y homicidio involuntario agravado. El abogado defensor Eric Nelson no ha indicado si Chauvin testificará en su propia defensa.

El martes, un instructor de entrenamiento en el uso de la fuerza de la Policía de Minneapolis dijo que el hecho de que Chauvin se arrodillara sobre el cuello de George Floyd no surge de una táctica entrenada para sujetar por el cuello.

Un coordinador de formación en intervención en crisis y un instructor de reanimación cardiopulmonar de la policía dijeron al jurado que los agentes están obligados a reducir la intensidad de las situaciones y a prestar ayuda a las personas en peligro.

Se espera que el juicio, que ahora está en su segunda semana de testimonios, dure cerca de un mes.

Los transeúntes no eran una amenaza, dice sargento

El sargento Stiger declaró que la multitud de transeúntes reunidos en la escena no representaba una amenaza para Chauvin u otros agentes, una afirmación de la defensa, que describió a la multitud como hostil.

«Simplemente estaban filmando y la mayor parte de su preocupación era por el Sr. Floyd», declaró el experto.

Aunque es posible que una multitud de personas distraiga a un agente, Stiger no cree que haya sucedido en este caso porque Chauvin estaba hablando con Floyd.

«En el video de la cámara corporal se puede escuchar al Sr. Floyd mostrando su malestar y dolor, y también se puede escuchar al acusado respondiéndole», dijo.

Durante el contrainterrogatorio, Stiger dijo que algunos de los comentarios podrían considerarse amenazas potenciales y que a los agentes se les enseña a predecir el comportamiento futuro. También reconoció que Chauvin podría haber usado una pistola eléctrica Taser en un primer momento porque George Floyd se resistió activamente a los intentos de subirlo a un vehículo de la policía.

El testimonio de Stiger comenzó el martes por la tarde. El sargento dijo que ha realizado más de 2.500 revisiones de uso de la fuerza.

Un cambio de circunstancias

Stiger dijo que al principio se justificaba que los agentes usaran la fuerza, cuando Floyd se resistió activamente al arresto y se negó a entrar en el patrullero. Floyd también pateó a los agentes cuando lo tiraron al suelo la primera vez, según muestra la cámara corporal. Luego las circunstancias cambiaron.

«Sin embargo, una vez que lo colocaron en una posición boca abajo en el suelo, lentamente dejó de resistirse y en ese momento los exagentes deberían haber disminuido o detenido su uso de fuerza también», dijo Stiger.

El sargento dijo que su opinión estaba basada en el estándar de lo que haría un agente «objetivamente razonable». Eso tomaba en cuenta la poca gravedad del del delito de George Floyd, quien supuestamente usó un billete falso de US$ 20 en una tienda, así como sus acciones, las políticas del Departamento de Policía de Minneapolis y lo que los agentes sabían en ese momento.

«Deberían haber reducido la intensidad de la situación o haber intentado hacerlo», dijo Stiger. En cambio, «continuaron con la fuerza que estaban utilizando desde el momento en que lo tiraron por primera vez al suelo», agregó.

Análisis del video que muestra los últimos minutos de vida de George Floyd

El agente especial que dirigió la investigación de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota sobre Chauvin describió el caso y repasó partes de un video compuesto de Chauvin arrodillado sobre Floyd durante más de nueve minutos.

A James Reyerson le mostraron imágenes de la cámara corporal de un agente sincronizadas con el video de un transeúnte que ofrecían dos perspectivas de los últimos momentos de George Floyd. El video muestra que Floyd dejó de hablar a los cuatro minutos y dejó de moverse a los cinco minutos, incluso cuando el peso corporal de Chauvin permanecía sobre Floyd que estaba boca abajo, declaró Reyerson.

Incluso después de que llegaron los paramédicos, Chauvin mantuvo su rodilla sobre Floyd durante casi un minuto y medio, hasta que un paramédico le indicó que se bajara.

Los investigadores encontraron varios objetos en un sobre en el maletero del patrullero, incluidos dos billetes de US$ 20, uno de los cuales estaba partido al medio, así como cigarrillos y una pipa pequeña, dijo Reyerson. También encontraron pastillas en la parte trasera del patrullero, dijo.

En el contrainterrogatorio, Reyerson dijo que parecía que Floyd en un momento había dicho «Ingerí demasiadas drogas», pero después de escuchar el contexto completo de la frase, creía que George Floyd en realidad dijo: «No me drogo».