4 razones para no dejar de usar mascarilla aun vacunado 0:43

(CNN) — Comprueba el ajuste de esa doble mascarilla si quieres estar mejor protegido contra el nuevo coronavirus, dice un nuevo estudio.

Según la autora principal, Emily Sickbert-Bennett, profesora asociada de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte, la protección adicional que proporciona la doble mascarilla no consiste tanto en añadir capas de tela, sino en eliminar los huecos o las zonas mal ajustadas de la mascarilla. El estudio se publicó este viernes en JAMA Internal Medicine.

«Hemos descubierto que el uso de dos mascarillas no ajustadas no aporta el beneficio de filtración que una sola mascarilla bien ajustada», dijo Sickbert-Bennett en un comunicado.

«El mejor tipo de uso de la doble mascarilla es cuando tanto tú como la persona con la que estás interactuando llevan correctamente una mascarilla muy ajustada», dijo.

Cómo usar adecuadamente doble mascarilla

Generalmente, el doble enmascaramiento consiste en colocar una mascarilla quirúrgica o médica desechable debajo de una mascarilla de tela.

Las mascarillas quirúrgicas desechables están fabricadas con tres capas de tela no tejida, normalmente hecha de plástico. La capa superior de color está hecha de polipropileno hilado de grado médico, que es un polímero de resina que se une por calor en una estructura similar a una tela. Las mascarillas quirúrgicas se fabrican con alambres nasales que pueden utilizarse para ajustar mejor la mascarilla a la cara (y evitar que se te empañen los lentes).

publicidad

Según los CDC, puedes hacer que una mascarilla desechable se ajuste mejor anudando los aros de las orejas donde se unen al borde de la mascarilla, y luego doblando y metiendo el material sobrante bajo los bordes. Los CDC tienen un video en el que se muestra cómo hacerlo.

Este es el paso a paso para usar doble mascarilla 2:35

Mascarillas eficaces

Cuando elijas tu mascarilla de tela, debe ser de 2 o 3 capas con un tejido apretado, según los estudios. Utiliza la prueba de la luz para comprobar el tejido: Si puedes ver fácilmente el contorno de cada una de las fibras cuando miras la mascarilla a la luz, es probable que no sea eficaz.

Elige mascarillas de tela con alambres para la nariz, dicen los CDC, y luego «dobla el alambre de la nariz para que se ajuste a la cara». Coloca ambas mascarillas sobre el puente de la nariz, por debajo de la barbilla y a ras de la cara, apoyadas a lo largo de la piel. «La máscara de tela debe empujar los bordes de la máscara desechable contra tu cara», dicen los CDC.

Una nota importante: no se deben superponer dos mascarillas desechables. No están «diseñadas para ajustarse bien y llevar más de una no mejorará el ajuste», dicen los CDC.

Además, no pongas dos capas de mascarillas del tipo KN95, advierten los CDC. Las mascarillas KN95 no están certificadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de EE.UU., pero algunos fabricantes de mascarillas KN95 han recibido la aprobación de uso de emergencia para su utilización en entornos sanitarios en Estados Unidos.

Comprueba el ajuste de la mascarilla

Aquí se explica cómo comprobar si la mascarilla se ajusta correctamente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Apoya las manos en la cara alrededor de los bordes exteriores de la mascarilla.

Inhala y exhala, comprobando que no sale aire de la zona cercana a los ojos o de los lados de la mascarilla.

Inhala y exhala, comprobando que no sale aire de la zona cercana a los ojos o de los lados de la mascarilla. Si la mascarilla está bien ajustada, notarás que el aire caliente entra por la parte delantera de la mascarilla y es posible que veas que el material de la mascarilla se mueve hacia dentro y hacia fuera con cada respiración.

Recuerda que nada de esto funciona si tiras de la máscara hacia abajo para descubrir la nariz. Utiliza la mascarilla en todo momento.

Los CDC sugieren que los hombres se afeiten la barba o al menos la recorten cerca de la cara. «Se están evaluando las mascarillas diseñadas para las personas con barba, y se proporcionará información cuando esté disponible», dijeron los CDC.

¿Cómo solucionar el mal ajuste?

Si tienes problemas de ajuste, los CDC sugieren que consideres la posibilidad de utilizar un adaptador de mascarilla, o un refuerzo, para evitar que el aire se filtre por los bordes de la mascarilla.

Un adaptador de mascarilla es un pequeño dispositivo en forma de marco que suele estar hecho de plástico sólido o elástico. Se coloca sobre la mascarilla y se sujeta a la cara con cintas para la cabeza o lazos para las orejas. Estos dispositivos son reutilizables, por lo que tendrás que limpiarlos bien después de cada uso.

Si se utilizan correctamente, los filtros de las mascarillas pueden aumentar la protección «contra los aerosoles en el rango de tamaño que se considera más importante para la transmisión del SARS-CoV-2», el virus que causa el covid-19, según los CDC.

Limpieza de las mascarillas

Asegúrate también de limpiar y desechar las mascarillas adecuadamente. Las mascarillas quirúrgicas son de un solo uso, y si se ensucian hay que desecharlas cuidadosamente y sustituirlas, según la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU.

Los CDC recomiendan guardar las mascarillas de tela sucias en bolsas de plástico selladas hasta que puedas lavarlas.

«Lava las mascarillas húmedas o sucias lo antes posible para evitar que se enmohezcan. Las mascarillas húmedas pueden dificultar la respiración y son menos eficaces que las secas», dicen los CDC.

Seca tu mascarilla completamente en una secadora caliente o tibia, indican los CDC, o colgándola «a la luz directa del sol para que se seque completamente. Si no puede colgarla a la luz directa del sol, cuélguela o extiéndala y déjela secar completamente».