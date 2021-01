(CNN) –– Llevar una mascarilla está en tendencia, pero no como una declaración de moda. Puede que simplemente salve una vida.

Ahora, los funcionarios de salud pública sugieren usar doble mascarilla como una forma de aumentar el nivel de protección ante el coronavirus. Y también contra sus múltiples variantes que son más contagiosas.

«Si tienes una cubierta física de protección con una capa, te pones otra capa. Simplemente es sentido común pensar que probablemente sea más efectivo. Esa es la razón por la que ves a las personas con doble mascarilla o haciendo una versión de una (mascarilla) N95». Así lo señaló el Dr. Anthony Fauci, ahora asesor médico en jefe del presidente Joe Biden, en conversación con Savannah Guthrie de NBC.

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han usado doble mascarilla durante semanas. De hecho, a menudo se observó a Biden con una máscara quirúrgica debajo de su cubierta de tela negra antes de asumir el cargo.

El día de la toma de posesión, el elegido por Biden para secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y su esposo, Chasten Buttigieg, se tomaron una selfie con doble mascarilla. También, la poeta Amanda Gorman usó una máscara quirúrgica debajo de su protección facial de Prada durante el evento, donde declamó un poema.

Los senadores republicanos Mitt Romney y Marco Rubio fueron vistos con doble mascarilla en el Capitolio a mediados de diciembre de 2020.

Una mascarilla de una sola capa no es realmente efectiva para bloquear aerosoles, según han revelado algunos estudios. Incluso, las máscaras de tela caseras de dos y tres capas resultan solo parcialmente protectoras, en un rango de efectividad entre el 50% y 60%.

Las mascarillas quirúrgicas, también llamadas mascarillas de grado médico, están hechas de tres capas de tela no tejida, usualmente fabricada de plástico. La capa superior de color está hecha de polipropileno hilado de grado médico. Es decir, un polímero de resina unido por calor en una estructura similar a una red.

Un estudio de 2020 encontró que las mascarillas quirúrgicas tenían aproximadamente un 50% de efectividad en proteger al usuario de los aerosoles de otras personas. Mientras, eran de un 60% a un 70% efectivas para proteger a otros.

Pero ubica una mascarilla quirúrgica debajo de una mascarilla de tela y obtendrás «una eficacia de eliminación de partículas superior al 91%», señaló Joseph Allen en una entrevista reciente. Allen es profesor asociado de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard y director del programa Healthy Buildings para escuelas.

A mediados de diciembre del año pasado, Linsey Marr, profesora de Ingeniería Civil y Ambiental en Virginia Tech y experta en transmisión de virus por aerosol, publicó un comentario junto a la Dra. Monica Gandhi, profesora de medicina en UCSF/San Francisco General Hospital, en el que pidió usar doble mascarilla.

«Para una protección máxima», Marr y Gandhi sugirieron que las personas podrían «usar una mascarilla de tela ajustada encima de una máscara quirúrgica». Según explicaron, «la máscara quirúrgica actúa como un filtro y la mascarilla de tela proporciona una capa adicional de filtración mientras mejora el ajuste».

También señalaron una segunda opción. Se podría usar una máscara de tres capas hecha de una tela flexible y de tejido apretado que se adapte a la cara, con un inserto de un «material filtrante no tejido de alta eficiencia», como una bolsa de aspiradora.

Por supuesto, las mejores cubiertas faciales para la protección son las mascarillas tipo N95. Este producto está hecho de fibras tejidas con una carga eléctrica que pueden atrapar partículas errantes. Es muy parecido a como un calcetín se adhiere a una manta en la secadora. Productos similares incluyen el chino KN95, las versiones europeas FFP1 y FFP2, el de Australia y Nueva Zelandia P2, el coreano de primera clase y el japonés DS2.

«Considera cambiar de una mascarilla de tela a una mascarilla quirúrgica. O de una mascarilla quirúrgica a una N95/KN95 o equivalente si está disponible. Tener mejores mascarillas nos puede ayudar a reducir el riesgo de cepas más contagiosas», tuiteó el Dr. Tom Frieden este lunes. Frieden es el exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)

Consider upgrading from a cloth mask to a surgical mask, or from a surgical mask to an N95/KN95/equivalent if available. Better masks may help reduce risk from more-contagious strains.

— Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) January 25, 2021