Las 5 cosas que debes saber este 20 de abril: Juicio por muerte de George Floyd, en manos del jurado

Jurado decide futuro de Chauvin por la muerte de George Floyd

El juicio contra el expolicía de Minneapolis Derek Chauvin por la muerte de George Floyd está en su recta final. El jurado comenzó sus deliberaciones, después de que la defensa y la Fiscalía presentaran sus argumentos finales. El fiscal Steve Schleicher aseguró que Chauvin se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos debido a su orgullo y su ego. Mientras, el abogado defensor Eric Nelson sostuvo que el expolicía actuó como lo haría un «agente sensato» en esa situación.

Johnson & Johnson señala coágulos de sangre en otras vacunas, pero estudio lo cuestiona

Cuando se conoció la noticia de que la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson podría estar relacionada con coágulos de sangre, la compañía respondió apuntando a las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna. En un comunicado, Johnson & Johnson mostró que había reportes de coágulos de sangre en esas vacunas también. Sin embargo, esa investigación no indica eso en absoluto, según la autora principal. «No encontramos a nadie con coágulos de sangre», sostuvo la Dra. Eun-Ju Lee, profesora adjunta de Medicina en Weill Cornell Medical College, sobre su estudio de las vacunas de Moderna y Pfizer.

Tiroteos masivos obligan a EE.UU. a confrontar su cultura de violencia

Estados Unidos se ve obligado a enfrentar un fracaso básico para mantener a salvo a sus propios ciudadanos, que viven una letal serie, casi que diaria, de tiroteos masivos. Ese deber fundamental de cualquier sistema político es socavado por divisiones culturales e ideológicas polarizadas que hasta ahora han hecho imposible abordar adecuadamente la violencia armada, la conducta policial indebida y la desigualdad racial. Así lo plantea Stephen Collinson en este análisis.

Partido Comunista de Cuba elige a Miguel Díaz-Canel como primer secretario

La jerarquía del Partido Comunista de Cuba eligió al presidente del país, Miguel Díaz-Canel, para el poderoso cargo de primer secretario. Con esta definición, Díaz-Canel reemplazará a Raúl Castro, quien anunció su retiro, según informaron medios estatales cubanos.

Esta semana se celebra el Día de la Tierra. Esto es lo que debes saber

El jueves se celebra el Día de la Tierra. Este año, la fecha estará marcada por una cumbre convocada por el presidente de EE.UU., Joe Biden. El mandatario busca revitalizar el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático, una realidad que impacta de múltiples maneras a la región, y está agravando problemas ya existentes como el de la crisis inmigratoria. Te invitamos a seguir nuestra cobertura aquí. Para comenzar, te proponemos conocer la historia de esta celebración y ver cómo cambió el planeta Tierra en los últimos 50 años. Además puedes repasar algunos consejos sobre qué puedes hacer tú para cuidar el medio ambiente y te invitamos a participar con tus ideas en este reporte.

A la hora del café

¿Qué es y cómo funcionaría la Superliga Europea?

El fútbol europeo de clubes recibió una de sus mayores sacudidas en la historia: 12 de los equipos más importantes anunciaran sus planes de separarse de las competiciones de Europa y formar su propia ‘Superliga’, una medida que supone una amenaza existencial para el deporte más popular del mundo. ¿Qué es exactamente? ¿Quiénes participan? ¿Cuánto dinero hay en juego? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Jennifer Lopez y Selena Gomez encabezarán un concierto para apoyar la distribución de vacunas

«VAX LIVE: The Concert to Reunite the World» contará con la participación de Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R. El objetivo del concierto, que se realizará el 8 de mayo, es apoyar la distribución equitativa de las vacunas contra el covid-19 y fomentar la vacunación. Podrás seguirlo en algunas cadenas de televisión y redes sociales.

El helicóptero Ingenuity logró volar con éxito en Marte

El helicóptero Ingenuity, compañero de viaje del rover Perseverance, logró una hazaña histórica: volar en el planeta rojo. El Ingenuity voló durante unos 40 segundos en total: se elevó tres metros en el aire, flotó, tomó una foto y volvió a aterrizar en Marte. Conoce los detalles de este hito en la historia de la exploración espacial.

¿Cómo hablar con tus hijos sobre las redes sociales y el consumo de drogas?

Si bien los traficantes de drogas no han desaparecido de las calles, las redes sociales son cada vez más una forma en la que llegan a los jóvenes, explica el psicólogo John Duffy, autor de «Parenting the New Teen in the Age of Anxiety» ¿Cómo hablar con tus hijos sobre este tema? El especialista te deja aquí una serie de consejos sobre lo que es conveniente hacer y no hacer.

Peloton se niega a retirar sus cintas de correr Tread+ tras reportes sobre accidentes

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor informó sobre 39 accidentes relacionados con la caminadora, incluidos casos de niños que quedaron atrapados e inmovilizados. La comisión insta a los clientes con niños pequeños y mascotas a que dejen de usarlas. Peloton afirma que el aviso de la agencia federal es «inexacto y engañoso». Como resultado, las acciones de la empresa cayeron.

La cifra del día

US$ 5,4 billones

Esto es lo que han acumulado en ahorros extra los consumidores de todo el mundo desde el comienzo de la pandemia, lo que podría dar pie a un auge en el gasto.

La cita del día

“El presidente no considera que los niños que llegan a nuestra frontera en busca de refugio de la violencia, las dificultades económicas y otras circunstancias extremas sean una crisis. Lo que sí cree es que la crisis en Centroamérica (…) es una situación a la que tenemos que dedicar nuestro tiempo”

Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, responde luego de que el presidente Joe Biden calificó como “crisis” la situación en la frontera.

Selección del día

Un multicontactos inteligente a mitad de precio

Con 3 contactos eléctricos y 2 USB, se puede controlar con la voz y apagar selectivamente cada una de las conexiones.

Y para terminar…

Accidente mortal de Tesla: No había nadie en el asiento del conductor, dice la policía

Dos hombres murieron en un accidente de un vehículo Tesla Model S en Texas. Los investigadores dicen que ninguno de los pasajeros estaba detrás del volante en el momento del accidente.