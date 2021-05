(CNN Español) — Horas antes de un feroz ataque contra su vida, a Lucas Villa se le vio alegre participando en las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque en Pereira, una ciudad en el centro de Colombia, a unos 320 kilómetros al oeste de Bogotá.

Varios son los videos publicados en redes sociales donde aparece bailando y protestando pacíficamente a Lucas Villa, un estudiante de 37 años de la Universidad Tecnológica de Pereira.

«Nos están matando en Colombia», se le escucha decir en uno de los videos mientras participa en una protesta de los últimos días. En otro video, Lucas, vestido con camiseta azul y pantalones blancos, saluda de la mano a policías que custodian las manifestaciones en su ciudad. Luego se retira y sigue en la protesta pacífica con otros estudiantes universitarios en Pereira.

Gruesome videos of Lucas Villa's murder and his bullet-riddled body laying on the street are circulating. I prefer to share videos like this. Lucas is the guy cheering in the blue shirt. pic.twitter.com/5lnjfIKICz

— Dan Cohen (@dancohen3000) May 6, 2021