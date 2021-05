La vacunación en niños podría comenzar esta semana 0:44

(CNN) — La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha ampliado la autorización de la vacuna de Pfizer-BioNTech a los menores de 12 a 15 años, y se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienden la ampliación de la elegibilidad tan pronto como este miércoles.

Los padres decidirán si vacunan a sus hijos contra esta pandemia mortal. ¿Cuáles son las preguntas que deberían hacerse y cómo deberían tomar esta decisión?

Consultamos a la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, para que nos aconseje y responda a algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen los padres sobre la vacuna contra el covid-19. Wen es médico de urgencias y profesora visitante de política y gestión sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. También es autora del libro de próxima aparición «Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health».

CNN: Para los padres que tienen hijos de 12 años o más, ¿cómo crees que deben enfocar la decisión sobre si sus hijos deben ser vacunados?

Dra. Leana Wen: Lo primero que sugeriría es hablar con su hijo. Lo más probable es que él o ella tenga una opinión firme. Muchos adolescentes están realmente ansiosos por reanudar la vida anterior a la pandemia y retomar las fiestas de pijamas y los cumpleaños en interiores. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., los que están totalmente vacunados pueden ver a otros que también lo están sin mascarillas ni distanciamiento, y muchos niños de 12 años y adolescentes están muy entusiasmados por reunirse con sus amigos.

CNN: ¿Qué otras cosas pueden esperar los adolescentes una vez que estén totalmente vacunados?

publicidad

Wen: Cuando más adolescentes se vacunen, es posible que se registren cambios en las normas de los campamentos, los deportes juveniles y la escuela. Es posible que se eliminen los requisitos de mascarilla si todo el mundo en un campamento o en un equipo deportivo está vacunado, por ejemplo.

La vacunación también hace que todo sea más seguro para la familia. Muchas familias están tratando de resolver el problema de estar parcialmente vacunados, si los padres están protegidos mediante la vacunación pero los niños no. El hecho de que los niños también estén protegidos significa que están más seguros en su conjunto, y pueden optar por realizar más actividades juntos, incluso viajar y ver a otras familias vacunadas en el interior, sin mascarillas ni distanciamiento.

CNN: ¿Protege la vacuna a los adolescentes tan bien como a los adultos?

Wen: Según los datos obtenidos hasta ahora, sí. En un estudio realizado con más de 2.200 jóvenes de 12 a 15 años, 18 enfermaron a causa del covid-19. Todos estaban en el grupo de placebo y ninguno en el grupo que recibió la vacuna, lo que significa que parece que hay una eficacia del 100% en la prevención del coronavirus en el estudio.

Basándonos en lo que hemos registrado en los adultos, habrá algunas de las que llamamos «infecciones de ruptura», es decir, personas que están totalmente vacunadas pero que aún así contraen covid-19. Pero será un número muy pequeño. La vacunación será muy buena para proteger al adolescente de enfermar y de enfermar gravemente. Y, lo que es muy importante, también reducirá la probabilidad de contagio del coronavirus a otras personas.

¿Cuánto protegen las vacunas contra el covid-19? 3:14

CNN: ¿Qué hay de los efectos secundarios? ¿Existe el riesgo de que se formen coágulos de sangre?

Wen: Los mismos efectos secundarios que se registran en los adultos también se observan en los adolescentes, es decir, dolor de brazo, fatiga, fiebre y dolores musculares que pueden aparecer en las primeras 24 a 48 horas. No son efectos secundarios duraderos y son una prueba de que la vacuna está funcionando para producir inmunidad.

El trastorno de la coagulación de la sangre, muy poco frecuente, se asoció a la vacuna de Johnson & Johnson, que utiliza una tecnología de vectores de adenovirus. No se ha registrado con las vacunas de Pfizer o Moderna, que utilizan un tipo diferente de tecnología denominada tecnología de ARN mensajero. Más de 120 millones de personas han recibido las vacunas de ARN mensajero en Estados Unidos, sin que se haya asociado con el trastorno de la coagulación de la sangre.

CNN: He oído a algunos padres decir que no quieren vacunar a sus hijos adolescentes, porque éstos no suelen enfermarse tanto como los adultos. ¿Por qué es importante que los niños se vacunen?

Wen: Es cierto que los menores, en general, no sufren consecuencias tan graves del coronavirus como los adultos. Sin embargo, los niños sí contraen el covid-19 y, trágicamente, algunos enferman mucho y cientos de ellos han muerto en Estados Unidos. Los adolescentes también propagan el coronavirus. En algunos estados, los deportes juveniles han sido los principales impulsores de la infección. Por tanto, la vacunación es importante tanto para proteger a los niños como para reducir el contagio del covid-19. En última instancia, es la vacunación de las poblaciones más jóvenes y mayores la que nos llevará a frenar la transmisión.

CNN: Algunos padres están preocupados por los efectos a largo plazo de la vacuna, diciendo que la vacuna es nueva y que, por tanto, no podemos saber las consecuencias duraderas. ¿Puedes hablar de esto, y también de la preocupación por la fertilidad?

Wen: Creo que es importante que reconozcamos que estas vacunas son relativamente nuevas, por lo que no podemos asegurar que no tengan efectos a largo plazo. Sin embargo, podemos decir, basándonos en la experiencia pasada con muchas otras vacunas, que los efectos adversos se registran casi exclusivamente en las primeras 6 semanas después de la vacunación.

No hay ninguna razón fisiológica o científica para creer que las vacunas causen consecuencias a largo plazo muchos años después. No es posible refutar completamente algo que no ha ocurrido. Se está comparando el riesgo hipotético de algo que es improbable con el riesgo real de algo: el de una enfermedad grave por el covid-19.

En cuanto a la fertilidad, se trata de un desafortunado rumor que han hecho circular los activistas antivacunas. Esto no tiene ninguna base científica. Hay mujeres que se han quedado embarazadas durante los ensayos de la vacuna y después de recibirla. No existe un mayor riesgo de aborto entre las mujeres embarazadas que han recibido las vacunas contra el covid-19. Y no hay ninguna razón para creer que haya algún efecto reproductivo a largo plazo derivado de las vacunas.

CNN: ¿Qué pasa con los niños más pequeños, los menores de 12 años también pueden ser vacunados?

Wen: Por el momento no. Se están llevando a cabo ensayos con niños más pequeños, incluyendo ensayos con bebés de tan solo 6 meses.

Estos ensayos tardarán meses en completarse, ya que también implican probar diferentes dosis y, por supuesto, garantizar la seguridad y la eficacia. Espero con ansia que se lleven a cabo estos ensayos, ya que tengo un niño de 1 año y otro de casi 4, y me encantaría vacunarlos también algún día.

CNN: ¿Dónde pueden ir los padres para conseguir la vacuna contra el covid-19 para sus hijos adolescentes?

Wen: El comité asesor de los CDC se reúne este miércoles y se espera que esté de acuerdo con la autorización de la FDA, lo que significa que la vacuna podría administrarse a los adolescentes de 12 años o más a finales de esta semana. Muchos centros que ya distribuyen la vacuna de Pfizer a los mayores de 16 años abrirán la posibilidad de que se aplique a los mayores de 12 años. Puedes llamar a la farmacia, al consultorio médico o al centro de vacunación masiva más cercano para asegurarte de que ofrecerán la vacuna para este grupo de edad.

CNN: ¿Qué pasa si los padres aún no están convencidos? ¿Dónde pueden acudir para informarse?

Wen: Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Es natural y ciertamente comprensible que queramos más información.

Los CDC tendrán pronto más información sobre el rango de edad de 12 a 15 años, y los animo a que busquen las respuestas en fuentes acreditadas como ellos. Los padres también confiamos mucho en nuestros pediatras, y también te invito a que converses con ellos. Es posible que tu pediatra también pueda ofrecerte la vacuna en su consulta, así que eso es algo más sobre lo que debes preguntar.

Algunos padres están muy ansiosos, y sus hijos también, por vacunar a sus adolescentes, pero otros quieren esperar un poco. Eso también está bien. Es necesario que se respondan todas las dudas y se aborden las preocupaciones.