(CNN) — El turismo por la vacuna covid-19 parece convertirse en algo cada vez más cotidiano en Estados Unidos. Viajeros de México, Colombia, Argentina y otros países de América Latina llegan con la intención de vacunarse, principalmente porque aún no han podido hacerlo en sus países.

Los costos varían dependiendo de factores como el tipo de boleto, el lugar de origen, o el tiempo de permanencia en Estados Unidos. Pero, en todos los casos, para los turistas que buscan vacunarse vale la pena, de acuerdo con testimonios recogidos por CNN.

Mientras el país norteamericano continúa a la caza de su objetivo de vacunación —al menos 70% de adultos con una dosis para el 1 de julio; hasta el momento la cifra va en 58%, según datos de los Centros de Control de Enfermedades, CDC—, algunos estados de EE.UU. reducen su pedido de vacunas al gobierno federal debido a que la gente no está acudiendo a vacunarse como las autoridades de salud quisieran.

Por un lado, está Vermont, que ya vacunó con una dosis al 74,5% de los adultos; en el otro extremo, Mississipi, estado que va en 41,5% de adultos con una dosis.

Y, mientras estas diferencias en la vacunación persisten, algunos lugares en EE.UU. ofrecen una oportunidad para que ciudadanos de otros países vayan por su vacuna.

El caso más reciente es Florida. El gobernador Ron Desantis modificó los lineamientos del estado para recibir la vacuna covid-19 y ahora no es necesario mostrar una prueba de residencia para tener acceso a ella. Solo basta con decir verbalmente que eres residente o que ofreces un bien o servicio en el estado, aunque no seas residente, para que te vacunen.

Otros estados como Georgia, California y Texas tampoco piden prueba de residencia para recibir la vacuna. Carlos Olarte, abogado de inmigración, dijo a CNN que acudir a estos lugares por la vacuna no constituye un delito y no tienes riesgo de perder tu visa (al menos que mientas en el motivo de tu visita).

Incluso, el Departamento de Estado le comentó a CNN que “buscar tratamiento médico en Estados Unidos es un propósito de viaje permitido para las personas que tienen una visa de visitante válida”.

Basta ver lo que dijo el gobierno de la ciudad de Nueva York hace menos de una semana: «Bienvenidos a Nueva York, ¡tu vacuna te está esperando! Aplicaremos la vacuna de Johnson & Johnson en lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Con la autorización del estado, podemos hacer llegar las vacunas a los turistas y asegurarnos de que se lleven un recuerdo a casa. ¡Hagámoslo!”, escribió en un tuit el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

May 6, 2021