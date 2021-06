La vida del secretario de Estado Antony Blinken, en datos

EE.UU.: ¿Quién es Antony Blinken? (noviembre de 2020) 1:16

(CNN) — Este es un vistazo a la vida del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 16 de abril de 1962

Lugar de nacimiento: Yonkers, Nueva York

Nombre completo: Antony John Blinken

Padre: Donald Blinken, banquero y embajador de Estados Unidos en Hungría

Madre: Judith (Frehm) Pisar, enviada especial para la diplomacia cultural por la UNESCO

Esposa: Evan Ryan

Hijos: dos

Educación: Universidad de Harvard, grado, 1984; Escuela de Leyes de Columbia, posgrado, 1988

Religión: Judaísmo

Otros datos

Su padrastro, Samuel Pisar, fue un afamado abogado y superviviente del Holocausto.

Asistió a la escuela primaria y secundaria en París.

Fue redactor en The Harvard Crimson. Trabajó como reportero en The New Republic y ha escrito sobre política exterior para publicaciones como The New York Times y Foreign Affairs.

Antes de su iniciar carrera en el gobierno, Blinken ejerció la abogacía en Nueva York y París.

Fue analista de asuntos globales en CNN.

Blinken aparece en la famosa foto de la «Sala de Situación» durante el asalto que mató a Osama bin Laden en 2011.

Cronología

1987 – Se publica su tesis, «Aliado contra aliado: América, Europa y la crisis del oleoducto de Siberia».

1993-1994 – Trabaja como asistente especial del subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Canadienses en el Departamento de Estado.

1994-2001 – Desempeña múltiples funciones en la administración del presidente Bill Clinton, entre ellas la de asistente especial del presidente, director sénior para la redacción de discursos y miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional.

2001-2002 – Se convierte en miembro principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un instituto de investigación política de Washington.

2002-2008 – Asume como director del personal demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

2008 – Trabaja en la campaña presidencial del senador Joe Biden.

2009-2013 – Asesor de seguridad nacional del vicepresidente Biden.

Enero de 2013-2015 – Viceconsejero de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama.

9 de enero de 2015-2017 – Subsecretario de Estado.

2017 – Cofundador de WestExec Advisors, una empresa de consultoría que ofrece asesoramiento sobre riesgos geopolíticos.

26 de enero de 2021 – Jura en el cargo como 71º secretario de Estado.

15 de abril de 2021 – Blinken llega a Kabul, Afganistán, en una visita no anunciada menos de 24 horas después de que Estados Unidos y la coalición de la OTAN anunciaran formalmente la retirada de sus tropas del país tras casi dos décadas. Durante sus declaraciones a los líderes políticos afganos, Blinken subraya el compromiso de Estados Unidos con el pueblo y el país.

25 de mayo de 2021 – Durante su primer viaje oficial a la región, Blinken se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con otros altos cargos israelíes durante el viaje a Oriente Medio que le llevó a Israel, Cisjordania, Egipto y Jordania. Blinken promete que Estados Unidos hará «contribuciones significativas» para reconstruir Gaza y reabrir su consulado en Jerusalén tras el reciente conflicto entre Israel y Hamás.