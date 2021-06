Elon Musk, ¿culpable de la caída de las criptomonedas? 1:13

(CNN Business) — El precio del bitcoin se hundió el viernes después de que Elon Musk pareció lamentar el fin de su relación con la criptomoneda.

El CEO de Tesla tuiteó un meme sobre una pareja que se separa junto con el hashtag bitcoin y un emoji de corazón roto. La publicación incluyó la letra de una canción de la banda de rock Linkin Park titulada «In the end».

El precio de bitcoin cayó alrededor de un 6% para llegar a US$ 35.814 a las 8 am (hora de Miami), según CoinDesk. Otras monedas digitales siguieron, con ethereum cayendo un 8% a US$ 2,639 y dogecoin cayendo casi un 13% a alrededor de 36 centavos.

La historia se repite

Musk dijo recientemente a los clientes que el gigante de los automóviles eléctricos ya no aceptaría bitcoin como pago por sus vehículos debido a las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la minería de bitcoin, que es extremadamente intensiva en energía.

Si bien más tarde pareció suavizar su postura después de hablar con los mineros de bitcoin en Norteamérica, el tuit más reciente de Musk sugiere que no volverá en el corto plazo.

Con frecuencia Musk provoca grandes movimientos en los precios de las criptomonedas, a menudo a través de comentarios oscuros en las redes sociales. En diciembre, Musk envió el precio de dogecoin a subir casi un 20% simplemente tuiteando: «Una palabra: Doge». Más tarde dijo que sus tuits sobre la criptomoneda fueron pensados como bromas.

Bitcoin, que representa más del 40% del mercado criptográfico global, viene de un mes difícil. Los precios se desplomaron alrededor de un 36% en mayo, su peor desempeño mensual desde septiembre de 2011.

Un torrente constante de malas noticias, incluidos los pasos de China para tomar medidas enérgicas contra la moneda digital, ha enviado a bitcoin en espiral descendente desde que alcanzó un máximo histórico por encima de US$ 64.000 en abril.

