Nueva York (CNN Business) -- Apple, Google y otras grandes empresas de todo el mundo siguen aumentando sus enormes pilas de efectivo, una señal de que las corporaciones están cada vez más nerviosas por cómo la variante delta de covid-19, altamente contagiosa, podría dañar la economía mundial.

Las mayores empresas no financieras del mundo tenían un récord de US$ 6,85 billones en efectivo en sus balances al final del segundo trimestre, según datos de S&P Global Ratings. (Los bancos y otras empresas financieras suelen quedar excluidos de las listas de efectivo de las empresas porque están obligados a mantener mucho dinero en efectivo debido a la naturaleza de sus operaciones comerciales diarias).

Los totales del segundo trimestre han aumentado ligeramente con respecto a finales de 2020. Gareth Williams, jefe global de investigación corporativa de S&P Global Ratings, estima que el nivel de efectivo podría alcanzar los US$ 7,1 billones a finales de año.

Los gigantes tecnológicos, en particular, están acumulando efectivo. Apple, Microsoft y Alphabet, propietaria de Google, tienen en conjunto US$ 460.000 millones en efectivo en sus balances. Amazon cuenta con casi US$ 90.000 millones. Facebook también tiene más de US$ 64.000 millones.

No solo los titanes tecnológicos están acumulando efectivo.

Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, tiene una gigantesca montaña de efectivo que está creciendo aún más a medida que la compañía lucha por encontrar más oportunidades de inversión. Berkshire Hathaway tenía US$ 144.100 millones en su balance a finales de junio, frente a los US$ 138.300 millones.

Las empresas también han aprovechado las bajas tasas de interés para pedir más dinero prestado, lo que ha contribuido a aumentar tanto el efectivo, como los niveles de deuda, de las empresas de primera línea.

El hecho de que muchas de estas empresas estén aumentando sus reservas de efectivo se debe, en parte, al nerviosismo por el estado de los mercados y la economía.

¿Es hora de que las empresas vuelvan a gastar?

Pero muchas empresas también quieren utilizar su efectivo para invertir en el futuro.

"Pensábamos que a principios de año las empresas estarían empezando a utilizar su efectivo", dijo Christopher Harvey, jefe de estrategia de renta variable de Wells Fargo.

"Pero las empresas están gastando en recompras, dividendos y fusiones. Los mercados de capitales están muy abiertos", añadió Harvey. "El costo de la financiación es increíblemente barato, por lo que las empresas están emitiendo deuda y el efectivo sigue acumulándose".

Según otro informe de S&P, las empresas que no pertenecen a los agobiados sectores de la energía y los materiales destinarán US$ 2,8 billones a gastos de capital este año. Eso supondría un aumento del 15% hasta un máximo histórico, con las empresas tecnológicas y de servicios públicos a la cabeza.

Pero ahora que se espera que la Reserva Federal comience a recortar su programa de compra de bonos a finales de este año y potencialmente suba las tasas} de interés a corto plazo en 2022, existe la sensación de que las empresas podrían dejar de utilizar el efectivo para pedir más dinero prestado.

La deuda sería más cara en un entorno de tasas más altas. Eso significa que las empresas podrían empezar a utilizar su efectivo de otras maneras, como el aumento de las inversiones y potencialmente más aumentos de sueldo para los empleados. Todo ello a pesar de la creciente preocupación por la variante delta.

Las empresas habían acumulado un "contrafuerte inusual" de efectivo, dijo Richard Lane, vicepresidente senior de Moody's. Eso se debió a la preocupación por la liquidez durante lo peor de la crisis de covid. Pero puede que por fin haya llegado el momento de deshacerse de parte del efectivo en lugar de tenerlo esperando en el balance.

"Lo que ocurrió durante la pandemia es que las grandes empresas con grado de inversión se mostraron agresivas a la hora de refinanciar la deuda o captar nuevo dinero", dijo Lane. "A medida que avancemos en este año, esperaría que los niveles de efectivo disminuyan ligeramente".

-- Julia Horowitz de CNN contribuyó con este reportaje.