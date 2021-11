Evita estos errores al momento de solicitar una visa estadounidense 

Cómo solicitar la visa H-2B para trabajar en EE.UU. 2:19

(CNN Español) -- Aunque una gran mayoría de solicitudes de visa estadounidense son aprobadas, existen varias razones por las que un agente de la embajada o consulado de Estados Unidos puede rechazarla.

En el año 2020, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emitió más de 4 millones de visas temporales y de no inmigrante. Casi 1,7 millones de solicitudes fueron rechazadas al ser consideradas inelegibles. La cantidad de visas emitidas disminuyó en 2020 a menos de la mitad de 2019 debido a la pandemia de covid-19.

Dentro de la categoría de visas temporales de no inmigrante están las visas para visitantes por viajes de placer o negocios, visas para estudiantes y visitantes de intercambio y visas para trabajadores temporales.

A continuación te decimos cuáles son las principales razones por las que una solicitud de visa estadounidense puede ser rechazada.

Falta de evidencia de su regreso

Según USCIS, la principal razón para denegar una visa de no inmigrante es porque el solicitante "no estableció su derecho al estatus de no inmigrante", razón señalada en la sección 214 (B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Según explicó a CNN la abogada de inmigración Noemí G. Ramírez, esto ocurre cuando "el Departamento de Estado no está convencido de que has presentado suficiente evidencia de que vas a regresar a tu país de origen".

Para evitar que la solicitud de visa sea denegada es necesario que el solicitante demuestre vínculos con su país de origen, como un trabajo estable, que es dueño de un negocio o que tiene familia. Sin embargo, Ramírez indica que no existe puntualmente una lista concreta de requisitos, ya que "muchas veces queda a discreción” del funcionario de inmigración.

Un error común que cometen las personas, según la embajada de EE.UU. es que los solicitantes en ocasiones desconocen la información incluida en el formulario DS-160, o la información es incorrecta, está incompleta o no concuerda con las respuestas que el mismo solicitante da al oficial consular durante su entrevista. "Este es un caso bastante común por el cual muchas personas son rechazadas al momento de su entrevista", se lee en el sitio de la embajada.

Ramírez recomienda contratar a un abogado en inmigración u obtener asesoría para completar, rellenar y someter la documentación con el consulado, ya que una vez que se envía la solicitud esta se firma bajo juramento, algo que aunque se puede corregir en el futuro, puede resultar problemático.

Falta de documentación

La segunda razón para rechazar una solicitud de visa es por falta de documentación. Por ejemplo, para una visa de estudiante es necesario presentar un récord académico, mientras que para una visa de trabajo temporal —como la H1-B o la TN— el solicitante deberá presentar título universitario, cédula y evidencia que demuestre que cuenta con la experiencia profesional requerida para cubrir el puesto.

Mentir en la solicitud

La tergiversación deliberada de datos (o mentir) al solicitar una visa puede resultar en la inadmisibilidad permanente y es una de las razones más frecuentes por las que una solicitud suele ser denegada, según USCIS.

"Cualquier extranjero que, por fraude o tergiversación deliberada de un hecho material, busque (o haya procurado obtener o haya adquirido) un visado, otra documentación o admisión en los Estados Unidos u otro beneficio proporcionado bajo esta Ley es inadmisible", según la Sección 212 de Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Se considera tergiversación cuando una persona presenta hechos falsamente, oculta una verdad o no dice toda la verdad durante la solicitud y/o durante la entrevista en la embajada o consulado. Según la embajada de Estados Unidos, exagerar los ingresos, declarar un empleo falso, omitir una detención de la policía o usar otra identidad son algunos ejemplos de fraude.

