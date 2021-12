Perdió todo en el tornado de Kentucky, menos la esperanza 3:36

(CNN) -- Los trabajadores de la fábrica de velas arrasada por los mortales tornados de la semana pasada en Kentucky, que alegan que se les dijo que serían despedidos si abandonaban el trabajo cuando se aproximaba el fenómeno meteorológico, presentaron una demanda colectiva contra la empresa Mayfield Consumer Products.

Uno de los tornados arrasó la fábrica de Mayfield, matando al menos a ocho personas. La tormenta formaba parte de un sistema meteorológico letal que azotó partes del Medio Oeste y del sur de Estados Unidos, dejando 85 muertos, según las autoridades estatales.

Más de 100 personas trabajaban en la fábrica de velas cuando el tornado arrasó con ella. La producción había estado "funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana", en parte para satisfacer la demanda de velas en la época navideña, según declaró a CNN el congresista republicano James Comer, que representa al primer distrito de Kentucky.

"Hay mucha gente con los mismos problemas. Pedimos un alivio financiero", le dijo a CNN Amos Jones, el abogado con sede en Washington que representa a algunos de los trabajadores.

La demanda se basa en el equivalente en Kentucky del estatuto federal de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, dijo Jones. Los demandantes buscan una "cantidad no especificada" en compensación financiera, dijo.

"He estado haciendo declaraciones y cada declaración que he hecho la han negado, y eso no es correcto", le dijo el jueves a CNN el trabajador de la fábrica de velas Elijah Johnson, que está representado por Jones. "Están descuidando a todos los que están ahí dentro".

Iban a ser despedidos si abandonaban la fábrica de velas, dicen los trabajadores

Johnson le dijo anteriormente a CNN que un supervisor de la fábrica de velas le dijo que sería despedido si se iba.

"Le dije: '¿Te vas a negar a que nos vayamos, aunque el tiempo sea así de malo y el tornado no haya llegado todavía?' Me dijo: 'Si quieres decidir irte, si quieres irte, puedes irte, pero te van a despedir. Vas a ser despedido", dijo Johnson el martes.

Mayfield Consumer Products no respondió de inmediato a la solicitud de CNN para comentar la demanda. Un portavoz de la empresa propietaria de la fábrica dijo anteriormente que la compañía había hablado con los supervisores que trabajaban esa noche, quienes negaron que se les haya dicho a los empleados que serían despedidos si se iban.

Algunos empleados sí se fueron esa noche, y los empleados son generalmente libres de ir y venir sin retribución, dijo previamente a CNN el portavoz de la compañía, Bob Ferguson.

Otra trabajadora de la fábrica esa noche, McKayla Emery, corroboró el relato de Johnson. Oyó a la gente preguntar a un supervisor si podían irse, y el supervisor "les dijo palabra por palabra: 'Si firman la salida, lo más probable es que los despidan'", dijo a CNN.

Otro trabajador que sobrevivió a la tormenta en la fábrica no oyó que ningún supervisor amenazara con despedir a los trabajadores que se fueran, según declaró el martes a CNN.

"Básicamente, puedes firmar tu salida para que sepan que te has ido y abandonarlo en cualquier momento", dijo Jim Douglas desde su cama de hospital.

La noche en que se produjo el tornado, una pared interior cayó encima de Douglas, golpeándole en la cabeza y arrojándole al suelo, dijo. Douglas estaba dolorido, aplastado bajo lo que cree que eran unos 4 metros de escombros antes de que los trabajadores de rescate llegaran a él, dijo. Ahora se está recuperando de los daños en los nervios y está recobrando lentamente el uso de sus brazos y piernas.