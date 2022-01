4 países latinoamericanos de alto riesgo por covid-19, según CDC 0:49

(CNN) -- Año nuevo, perspectivas nuevas, planes de viaje nuevos.

Ahora es el momento en el que mucha gente suele planear las escapadas del año en torno a los calendarios escolares y los eventos familiares y el buen tiempo y los grandes festivales y exposiciones y conciertos. Y, una vez más, el covid-19 no recibió el aviso.

Al entrar en el tercer año de la pandemia global a medida que la variante ómicron del coronavirus se extiende por el mundo, todavía hay un montón de variables que considerar.

¿Podemos hacer planes de viaje ahora mismo?

Sí, definitivamente, dice la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN.

La forma más sencilla para viajar sin problemas

De hecho, los que tienen alguna inmunidad añadida al covid podrían estar en muy buena posición para ver el mundo.

"Los que están vacunados y se contagiaron recientemente de ómicron tienen pocas probabilidades de volver a infectarse tan pronto. Sería totalmente razonable que alguien en esa situación planeara un viaje", dijo Wen, con un recordatorio de ser cauteloso al volver y de ponerse en cuarentena y hacerse pruebas antes de ver a alguien médicamente vulnerable.

No, no debes intentar infectarte a propósito. He aquí por qué.

Afortunadamente, quienes están vacunados y reforzados también están en condiciones de viajar, dijo Wen, que es médica de urgencias y profesora de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. ( CDC, por sus siglas en inglés) llevan un tiempo aconsejando a la gente que retrase los viajes hasta que esté completamente vacunada. Aunque la agencia no ha añadido el refuerzo a su definición de "totalmente vacunado", recomienda hacerlo si eres elegible.

El asesor de viajes Dave Hershberger también lo recomienda, por otra razón. Cada vez son más los destinos que incluyen las vacunas de refuerzo en sus normas de viaje.

En Austria, por ejemplo, los visitantes necesitan una prueba de refuerzo o una prueba PCR negativa además de la prueba de vacunación. La República Checa permite a los viajeros vacunados no tener que someterse a una prueba a la llegada.

Vacunarse es "la primera casilla que hay que marcar si se va a viajar en estos momentos", afirma Hershberger, propietario de Prestige Travel en Cincinnati, Ohio.

A pesar de las continuas interrupciones y complicaciones de los viajes en este momento, el panorama es completamente diferente al de hace un año, cuando las vacunas acababan de ser desplegadas.

"Viajar ahora, si estás vacunado, probablemente no te llevará al hospital", dijo Hershberger.

Lo esencial: investigación y pruebas

Las restricciones de viaje cambian, se modifican y vuelven a cambiar. Y se han producido algunas interrupciones significativas en los viajes aéreos, que puedes conocer más aquí.

Según Hershberger, los asesores de viajes tardan entre dos y tres veces más que antes de la pandemia en organizar los mismos viajes.

Obtener ayuda profesional puede ahorrarte mucho tiempo. Tanto si utilizas un asesor como si lo haces tú mismo, la paciencia es la clave.

"Esto no es viajar en 2019. Esto es diferente, y probablemente será así por un tiempo, y por eso necesitas ser flexible, necesitas hacer tu investigación".

Necesitas saber exactamente qué requieren los destinos que planeas visitar. CNN Travel ha recopilado una lista de recursos para ayudar a los viajeros a averiguarlo. También tenemos una serie de guías específicas de destinos de Unlocking the World.

"Y si lo revisas con un mes de anticipación, tienes que volver a comprobarlo dos semanas antes de viajar y tienes que volver a revisar con una semana de antelación", dice Hershberger.

Incluso antes de la variante ómicron, Ashley Les, asesora de viajes de Protravel International, orientaba a los viajeros precavidos hacia los vuelos directos a lugares que requerían pruebas previas al viaje.

De esta forma, casi todos los pasajeros del vuelo habían dado negativo en las pruebas de covid-19, según explicó a CNN Travel antes de las vacaciones. Esa certeza no se consigue volando dentro de Estados Unidos, señaló.

Ahora sugiere que se hagan más pruebas.

"Incluso si tu destino no requiere una prueba, ¡hazlo!", dijo Les esta semana por correo electrónico. "Así sabrás que viajas sin covid".

Les también sugiere minimizar las interacciones con otras personas una semana antes del viaje.

Llevar un par de pruebas rápidas en la maleta para estar "tranquilo" si empiezas a sentirte mal también es una buena idea, dijo Hershberger.

La otra salvaguarda: el seguro

Para los viajeros de Estados Unidos y de muchos otros países, las pruebas para volver a casa después de un viaje internacional se han convertido en algo habitual. Y se ha convertido en algo bastante fácil en muchos lugares, dijo Hershberger.

"No es algo terriblemente difícil de hacer. Si estás en una zona turística, es muy fácil hacerlo. Si estás en un crucero, te lo hacen", dijo. Aquí tienes todos los detalles de los CDC sobre las pruebas aceptables para entrar en Estados Unidos.

El verdadero reto viene si das positivo, lo que no es infrecuente con la variante ómicron en personas vacunadas.

Entonces tendrás que prolongar tu viaje y permanecer en cuarentena durante algún tiempo, a menudo pagada de tu bolsillo, a menos que tengas un seguro de viaje.

"No se me ocurriría viajar sin algún tipo de seguro de viaje que me ayude en algo así", dijo Hershberger, específicamente sobre los viajes internacionales.

Hershberger estuvo recientemente en Argentina, donde los visitantes que dan positivo en la prueba están obligados a permanecer en cuarentena entre siete y diez días en un hotel aprobado por el Estado "por un importe de US$ 400 al día, además de pagar por la visita de un médico".

Así que los viajeros podrían gastar US$ 4.000 adicionales o más para prolongar su viaje. La póliza de seguro adecuada de un proveedor como Travel Guard, Allianz o Travel Insured International lo cubriría.

SquareMouth.com permite a los usuarios comparar presupuestos de seguros de viaje de distintos proveedores.

Les está de acuerdo en que "el seguro de viaje es imprescindible siempre".

Cómo elegir un destino

Con más de 100 destinos catalogados actualmente como de "muy alto" riesgo de covid-19 por los CDC, parecería que gran parte del mundo está vedado.

Pero sabemos que la gente viaja con regularidad a y desde naciones que suben y bajan constantemente de nivel de riesgo según su número de casos de covid. Wen califica las clasificaciones de los CDC como "una herramienta útil".

"Los índices de transmisión son un punto de referencia", dijo Wen. "Otro es qué precauciones se exigen y se siguen en el lugar al que se va, y el tercero es qué se piensa hacer una vez que se está allí".

"¿Planeas visitar muchas atracciones e ir a bares cerrados? Eso es muy diferente a ir a un lugar donde piensas tumbarte en la playa todo el día y no interactuar con nadie más. Eso es muy diferente. Son niveles de riesgo muy diferentes".

Y las precauciones de los lugares a los que vas también son importantes. Un lugar que exija una prueba de vacunación para los restaurantes o los lugares deportivos está haciendo que ese tipo de actividades sean más seguras para ti.

Conclusión

Por supuesto, las precauciones de seguridad estándar siguen siendo válidas: utiliza una mascarilla N95, KN95 o KF94 de alta calidad para viajar en avión y cuando estés en lugares cerrados con mucha gente y sigue las normas estipuladas en el destino.

Hacer frente a lo inesperado es la forma de vida de una pandemia, y los viajes no son una excepción.

"Si eres el tipo de persona que no soporta los cambios, los cambios de última hora, te sugeriría que te quedaras en casa durante un tiempo", dijo Hershberger. "Tienes que ser capaz de ir con la corriente".