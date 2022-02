El tema de "Encanto", un éxito en la lista de Billboard 0:56

(CNN Español) -- La película "Encanto" no solo ha sido un éxito en taquilla, sino que se ha convertido en un fenómeno cultural. La cinta animada de Disney, inspirada en Colombia y con música de Lin-Manuel Miranda, ha conseguido romper récords con sus canciones y llevar la magia musical a diferentes fronteras.

Sí se escucha mucho de Bruno

En enero, "We Don't Talk About Bruno" de "Encanto" alcanzó el número cuatro en la lista Hot 100 de Billboard para convertirse en la canción más exitosa de una película animada de Disney en más de 26 años. El sencillo, escrito por Lin-Manuel Miranda, ha pasado a ser un éxito casi dos meses después del estreno de la película en cines.

Encanto destrona a Adele y eso no es todo 3:38

Bruno destrona a Adele, supera a "Frozen" y se pone el nivel de "Aladdin"

La banda sonora de la película "Encanto" saltó a la posición número uno de los álbumes más populares en Estados Unidos desbancando a Adele.

Y es "We Don't Talk About Bruno" la canción que más se destaca. La pegadiza melodía, escrita por Lin-Manuel Miranda, desplazó a "Easy On Me" de Adele del primer puesto y se convirtió en la primera canción de Disney en alcanzar la cima de la lista desde "A Whole New World" de "Aladdin" en 1993.

La canción ganadora del Oscar "Let It Go" de "Frozen" de Disney alcanzó el puesto número 5 en la lista en 2014.

publicidad

"No se habla de Bruno" ha tenido más de 34 millones de reproducciones, según Billboard.

Talento colombiano

La canción la cantan principalmente dos artistas colombianos que hacen las voces de Pepa y Félix tanto en la versión en inglés como la versión en español de la película: Carolina Gaitán y Mauro Castillo.

En Instagram, los actores y cantantes interpretaron en una versión unplugged su parte de la canción. El video tiene casi medio millón de vistas.

También participan en la versión en inglés María Cecilia Botero y Angie Cepeda, reconocidas actrices colombianas de amplia trayectoria.

No se habla de Oscar

Según IMbD, Bruno originalmente se llamaba Oscar, pero su nombre se cambió para que se ajustara mejor a la letra de la canción: "No se habla de Bruno-no-no-no-no".

Lin-Manuel Miranda: Colombia es la porrista de la música de "Encanto"

"Ha sido increíble, de verdad, porque yo me enamoré con la película y los soundtracks de Disney, cuando yo era chiquito", dijo Lin-Manuel Miranda a Juan Carlos Arciniegas de CNN en Español.

¿En qué radica el éxito de la música?

"Empieza con Colombia. De verdad que cuando anunciamos que esta película iba a salir y que se trataba en Colombia, había una mezcla de anticipación y de sospecha... Ellos han sido los porristas para esta película", dijo.

"Encanto" es la película 60 de Walt Disney Animation Estudios.

Con información de Chloe Melas