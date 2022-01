Lin-Manuel Miranda: Colombia es la porrista de la música de "Encanto"

"We Don't Talk About Bruno", de la banda sonora de "Encanto", es el segundo tema musical de una película animada en llegar al primer lugar de las canciones más populares de Billboard. El álbum ocupa además, por tercera semana no consecutiva, el primer lugar de los más vendidos en EE.UU. Lin-Manuel Miranda, compositor de las canciones de la película, atribuye a Colombia estos logros.